Independiente, cerca de cerrar al segundo refuerzo de 2026 tras la vuelta de Javier Ruiz

Independiente, cerca de cerrar al segundo refuerzo para el 2026.

Independiente está muy cerca de cerrar al segundo refuerzo en el primer mercado de pases del 2026, luego de que se confirmara el regreso de Javier Ruiz tras el préstamo en Barracas Central. El plantel profesional, dirigido por Gustavo Quinteros, ya no volverá a jugar en este año y espera para conocer si clasificará a la próxima Copa Sudamericana.

Mientras tanto, la dirigencia se enfoca en los probables fichajes y quien quedó a un paso de Avellaneda en las últimas horas es nada menos que Lucas Assadi. El mediapunta chileno de 21 años brilló en la Universidad de Chile en la reciente competencia internacional y justamente le marcó dos goles al "Rojo" en la serie de octavos de final.

Independiente acelera por Assadi como refuerzo en 2026

Algunos medios de comunicación deportivos chilenos confirmaron que hay negociaciones avanzadas entre el "Rey de Copas" y la U. de Chile para concretar el traspaso de uno de los jugadores más destacados del país vecino. También publicaron que ya "se intercambian los papeles" para oficializar el préstamo por un año con un cargo de 450.000 dólares, además de una obligación de compra de 3.650.000 por el 50% del pase.

El protagonista tiene talento para el mano a mano en tres cuartos de cancha, desequilibrio individual, pisa el área y tiene gol. Por si fuese poco, ya fue convocado para la Selección mayor de "La Roja" y pasó por todos los combinados nacionales juveniles.

Assadi, cerca de llegar a Independiente.

Los números de Assadi en Universidad de Chile

131 partidos oficiales.

20 goles.

13 asistencias.

2 títulos conseguidos.

¿Qué necesita Independiente para clasificar a la Sudamericana 2026?

Después de que Rosario Central, San Lorenzo, River Plate, Lanús y Deportivo Riestra se despidieran del campeonato, ahora el "Diablo" dependerá de los clubes que siguen en carrera en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino y están por encima suyo en la tabla anual. Es el caso de Boca Juniors, Argentinos Juniors, Racing, Barracas Central y Tigre ya que, de salir campeones, abrirán un cupo en la general del 2025 y de esa manera habilitarán al "Rojo" a jugar la Sudamericana.

En contraposición, si se consagran Estudiantes de La Plata, Gimnasia de La Plata o Central Córdoba de Santiago del Estero, Independiente no se clasificará. La consagración del "Granate" contra Atlético Mineiro no sólo le dio el cupo al "Guapo", sino también que acrecentó la ilusión en el "Diablo", aunque finalmente fue eliminado por Tigre en los octavos de final del Clausura.