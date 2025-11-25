Independiente tiene a su primer refuerzo para 2026: quién es el jugador pedido por Quinteros

Independiente ya tiene a su primer refuerzo: Gustavo quinteros se aguró al delantero que pidió para el 2026.

Independiente ya finalizó su año futbolístico y, a días de que el plantel entre en receso, la dirigencia cerró la llegada del primer refuerzo para el mercado de pases del 2026. Se trata de Javier Ruiz, el delantero que regresará al club de Avellaneda por pedido de Gustavo Quinteros luego de su préstamo por Barracas Central.

El presidente del "Rojo", Néstor Grindetti, confirmó este lunes en una entrevista con Independiente de América que la institución hará uso de la opción de repesca por Ruiz, después de que el entrenador pidiera su retorno, por lo que el extremo estará con el plantel en el comienzo de la pretemporada, a inicios de enero próximo, aunque jugará lo que resta del Torneo Clausura con "El Guapo".

El delantero volverá a Independiente tras una temporada y media en Barracas, club al que arribó en septiembre del 2024 tras no ser tenido en cuenta por Julio Vaccari. Después de un primer préstamo, ambas dirigencias firmaron, en octubre del 2025, un nuevo vínculo hasta diciembre del 2026, sin opción de compra pero con una cláusula de repesca, que el "Rey de Copas" decidió ejectutar.

Javier Ruiz vuelve a Independiente: el delantero que tuvo un gran 2025 en Barracas Central.

Desde que llegó al conjunto barraqueño, Ruiz encontró los minutos que no tenía en Independiente: disputó 40 partidos en los que marcó cinco goles. Además, el diestro demostró su gran talento con la pelota en el pie y la explosión en velocidad, convirtiéndose en el jugador con más gambetas en el Torneo Clausura, con 3,8 de promedio por partido.

Su participación en el equipo de Rubén Darío Insúa fue clave para meterse entre los primeros 8 y clasificar a los octavos de final del Clausura. Por el nivel que mostró, Quinteros no dudó y le pidió a la dirigencia tenerlo para toda la temporada siguiente. Aunque no se descarta que lleguen ofertas desde el exterior por él, la idea sería que se quede, al menos, por una temporada.

Los números de Javier Ruiz en Independiente

Partidos: 12.

Goles: 0.

Asistencias: 0.

Qué necesita Independiente para clasificar a la Copa Sudamericana

Luego de que Rosario Central, San Lorenzo, River Plate y Deportivo Riestra se despidan del campeonato, ahora el "Rojo" dependerá de los clubes que siguen en carrera en el Clausura y están por encima suyo en la tabla anual. Es el caso de Boca, Argentinos Juniors, Racing, Barracas Central, Lanús y Tigre -estos dos últimos se enfrentan este miércoles por un lugar en cuartos-, que, de salir campeones, habilitarán al "Rojo" a jugar la Sudamericana.

En caso que se consagren Estudiantes de La Plata, Gimnasia de La Plata o Central Córdoba de Santiago del Estero, Independiente no clasificará. Por otro lado, la consagración del "Granate" del pasado sábado contra Atlético Mineiro no sólo le dio el cupo al "Guapo", sino también que acrecentó la ilusión en el "Diablo".

Por qué la Conmebol descalificó a Independiente de la Copa Sudamericana 2025

Después de diversos incidentes entre las parcialidades de Independiente y Universidad de Chile que provocaron la suspensión del partido y que derivaron en una persecución sangrienta en las tribunas que dejó un saldo de varios heridos, las autoridades determinaron una fuerte sanción para el 'Rojo' que, al igual que el cuadro trasandino, no podrá jugar con público en los próximos 14 encuentros por competiciones continentales.

El organismo que regula el fútbol sudamericano tomó esta decisión tras las presentaciones de ambos clubes en el Tribunal. A pesar de los argumentos esgrimidos por la dirigencia que preside Néstor Grindetti, en los que responsabilizaron a los hinchas chilenos de los hechos de violencia que tuvieron lugar en el Estadio Libertadores de América el pasado 20 de agosto, finalmente se definió que la institución argentina fue la principal responsable al estar encargada de la seguridad del evento.