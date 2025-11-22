El referente de River que Quinteros quiere para Independiente

El entrenador del "Rojo" comenzó a pensar en los refuerzos para el 2026.

Ser el único de los cinco grandes que quedó fuera de los octavos de final del Torneo Clausura demanda que se comience a pensar en el armado de la temporada 2026. Es por ello que Gustavo Quinteros comenzó a buscar nombres que le den un salto de calidad al plantel de Independiente y uno de los elegidos es un referente de River, que no está viviendo el mejor presente desde que regresó.

Si bien falta para que el mercado de pases quede activado, el Rojo comenzó a planificar el armado de su equipo. Lo primero a resolver son aquellos nombres que no tendrán un lugar debido a que alcanzaron un ciclo vistiendo la camiseta o porque se recibirán propuestas que son imposibles de rechazar, además de que pueden significar un ingreso más que considerable y así afrontar ciertas obligaciones de pago.

A falta de semanas para quedar libre, el volante no recibió el llamado para renovar

Por otro lado, se está comenzando a planificar una política de refuerzos y de acuerdo con lo señalado por el periodista Damián Iribarren, Gustavo Quinteros estaría interesado en Ignacio “Nacho” Fernández que se encuentra a semanas de quedarse con el pase en su poder. Esto es producto de que River habría tomado la decisión de no renovarle su contrato. Una medida que estaría fomentada por Marcelo Gallardo.

Lo particular de esté interés es que Independiente va a tener que competir mano a mano con Gimnasia de La Plata. Desde hace un largo tiempo, el Lobo viene llamando al volante para decirle que tiene las puertas abiertas para pegar la vuelta cuando quiera. Solo debe dar el ok y la firma de contrato será una cuestión que se solucionará en pocos minutos. Eso sí, el salario que gana en el “Millonario” es imposible de replicar en ambos clubes.

Es necesario recordar que Independiente puede negociar abiertamente con Nacho Fernández a pesar de que el mercado de pases se encuentre cerrado y todavía sea jugador de River. Aunque deberá esperar para presentarlo de manera formal, ya que el vínculo tiene fecha de vencimiento el próximo 31 de diciembre. Cualquier otro tipo de intención demandará una buena voluntad de los directivos del club de Núñez.

Borja también interesa

Otro comentario que se desprende es que Miguel Borja estaría en la mira de Independiente para darle un refuerzo a la zona de ataque y generar mayor presión para Gabriel Ávalos e Ignacio Pussetto. Un caso igual de Nacho Fernández, porque el colombiano tiene contrato hasta el último día de diciembre y sabe desde hace un largo tiempo que no se van a sentar a dialogar una renovación.

Sin embargo, hay dos detalles que permiten señalar que el delantero no va a ser refuerzo del “Rojo” y que Gustavo Quinteros tendrá que buscar una alternativa. El primero es que dispone de uno de los salarios más elevados del plantel del “Millonario”, que es imposible de pagar para un club que tiene una de las economías más delicadas del fútbol argentino. Afrontarlo puede provocar problemas dentro del vestuario.

Por otro lado, los medios colombianos hablan de que Miguel Borja tendría un preacuerdo con el Cruz Azul de México. Se habla de una operación que se viene cocinando a fuego lento desde hace unas semanas y que recién será oficializada en enero. Un destino que al jugador lo convence porque cree que podría encontrarse con su mejor versión deportiva y tampoco disminuirá los ingresos mensuales que actualmente percibe.

