Cuántas chances hay de qué Echeverri vuelva a River en el mercado de pases 2026

En el comienzo de la temporada 25/26 de Europa, Claudio Echeverri fue presentado como jugador del Bayer Leverkusen de Alemania pero el paso de las semanas expone que dispone de grandes chances de marcharse porque el Manchester City considera que se trató de una mala negociación. Esto abre una puerta para que el “Diablito” salga a buscar club y rápidamente se lo vinculó con un posible regreso a River a menos de dos años de su partida del fútbol argentino.

La salida del joven volante del fútbol inglés fue producto de que consideran que le falta bastante para ganarse un lugar dentro del plantel que está en manos de Pep Guardiola. Es por ello que se aceptó el pedido de Erik Ten Hag de sumarlo a préstamo por una temporada con el fin de que obtenga rodaje. Sin embargo, el técnico fue removido del cargo y Kasper Hjumland, su reemplazante, consideró que el argentino no es lo que necesita sobre el campo de juego.

Echeverri hace semanas manifestó sus ganas de regresar a River.

Es por ello que el Manchester City considera romper el préstamo con el Bayer Leverkusen para obtener de nuevo los servicios de Claudio Echeverri, que solo lleva 240 minutos jugados en lo que va de la temporada y que se encuentran repartidos en ocho partidos. De esta manera, se analiza seriamente la idea darlo nuevamente y ahí es donde la figura de River aparece, que lo recibiría con los brazos abiertos en caso de que la posibilidad tenga chances de materializarse.

Sin embargo, los comentarios que llegan desde Europa exponen que la decisión del conjunto inglés es que el “Diablito” se vaya al Girona de España. Se trata de un equipo que forma parte del conglomerado de equipos del cual el City es líder y la pieza más importante. La intención es que se mantenga en el viejo continente, ya que consideran que una vuelta al fútbol sudamericano sería un enorme retroceso.

Los mecanismos legales que le permite a River soñar con Echeverri

Hay dos mecanismos desde lo legal que le puedan dar a River las chances de quedarse con la ficha de Claudio Echeverri al menos por 12 meses. El primero de ellos es que el jugador solo puede actuar de manera oficial en dos clubes en una misma temporada. Siempre y cuando su regreso al Manchester City no implique que forme parte del plantel y firme planilla en un encuentro oficial. Ya sea en la Premier League o dentro del contexto de una competencia internacional.

Por otro lado, se debe considerar que un jugador puede estar en tres clubes durante una temporada pero debe haber diferencias en la manera en el que las temporadas se encuentren organizadas. Algo que se cumple, porque el “Millonario” tiene su competencia en el fútbol argentino de enero a diciembre. En tanto que el conjunto inglés y el Bayer Leverkusen comienzan a sumar minutos de forma oficial de agosto y culminan en junio.

Además, se debe considerar que Claudio Echeverri está haciendo fuerzas para evitar ser transferido a cualquier otro club de Europa. Según los comentarios que circulan y se desprenden desde su entorno, el objetivo está bien claro: regresar a River. El volante cree que con Marcelo Gallardo podrá recuperar su nivel y hasta sueña con meterse dentro de la lista de convocados para el Mundial 2026.

