Para reemplazar a Borja: el atacante uruguayo que Gallardo quiere en River

Borja solo tiene asegurada su continuidad hasta el próximo 31 de diciembre

El mercado de pases será un momento de grandes revelaciones para River porque Marcelo Gallardo apostará a una tercera renovación de nombres dentro del plantel. Uno de los elegidos es un delantero uruguayo que se encuentra en el exterior y que podría llegar para ocupar el lugar que Miguel Borja dejará en los próximos días al marcharse, debido a que se tomó la decisión de que su contrato no sea renovado.

Son varios los indicios de que el atacante colombiano no tiene asegurada su continuidad de cara a la temporada 2026. El más importante de ellos es que falta menos de dos meses para el final de su vínculo y no hay registro de negociaciones formales como informales para extenderlo. Una clara señal de que se terminó su ciclo y que deberá buscarse un nuevo club para mostrar sus habilidades. Una decisión que provocará la perdida de casi de 9 millones de dólares que se colocaron para obtener el 100% de su ficha.

El atacante tuvo pasos por el fútbol español y turco.

Por otro lado, los rumores que comienzan a circular exponen que a Marcelo Gallardo le interesan las habilidades de Maximiliano Gómez, que se encuentra jugando en Nacional de Uruguay. Un delantero central de 29 años que tuvo presencias en el Celta de Vigo, Valencia y Cádiz de España y Trabzonspor de Turquía. Su incorporación a el Bolso se dio en el último mercado invernal y sin costo alguno, además de firmar un contrato hasta diciembre del 2026.

Este último detalle es uno que no es para nada menor, debido a que el “Millonario” tendría que sentarse a negociar y quedaría a merced de los directivos uruguayos. Si se repasa la ficha del atacante en Transfermarkt, se observa que dispone de una valoración de 2 millones de euros. Un número que es producto del análisis que la página realiza sobre sus estadísticas y los posibles interesados en el jugador y que no podría concordar con lo que el club oriental puede pretender.

De momento, se conoce que River hizo un sondeo para conocer las condiciones de Nacional, las pretensiones de Maximiliano Gómez y no mucho más. Es largo el camino hacia una oferta formal, pero esto permite entender que Marcelo Gallardo irá en la búsqueda de un delantero para darle más competencia a Maximiliano Salas, Sebastián Driussi, Facundo Colidio y Agustín Ruberto. El juvenil pasará a ser una fija después de haber dejado atrás la rotura de ligamentos.

No es el único uruguayo que interesa

Por otro lado, se debe considerar que River se encuentra en la búsqueda de un lateral derecho para generarle competencia a Gonzalo Montiel. La intención señala que Fabricio Bustos quedaría marginado y que ante la posibilidad de vender su ficha no se van a colocar piedras en el camino siempre y cuando permita recuperar la inversión realizada. Una que rondó en los 6 millones de dólares para el Inter de Brasil.

Esto permitió que surja la posibilidad de que el “Millonario” haga una propuesta formal por Kevin Amaro, porque ya habría tenido contacto con Liverpool de Uruguay que es dueño de su pase. Lo particular es que su ficha tiene un valor que para los hinchas es elevado, debido a que rechazan que el club deposite 6 millones de dólares por el 100%. La otra alternativa de venta que acercan desde el exterior es formar una sociedad en la que cada parte conserve un 50% pero con el pago previo de 3 millones de la divisa.