Con Bustos lesionado, River avanza para fichar a un lateral uruguayo en el mercado de pases

Gallardo cree que el lateral no le rinde de la manera esperada

Uno de los saldos negativos que dejó el partido frente a Vélez fue que Fabricio Bustos no pudo continuar sumando minutos y que tuvo que ser reemplazado porque contrajo una lesión que lo margina en River para la parte más importante del campeonato. Es por ello que Marcelo Gallardo comenzó a pensar en un reemplazante y este se encontraría en el fútbol uruguayo. Un nombre que se aleja los grandes reflectores y que se trataría más de una apuesta.

En la mañana del lunes, tras realizarse estudios, se confirmó que el lateral derecho sufrió un desgarro en el gemelo interno de la pierna derecha y tendrá para un mínimo de tres semanas de entrenamiento diferenciado para recuperarse y poder sumar minutos con normalidad. Al haber un solo partido del "Millonario" confirmado dentro del calendario puede que el jugador haya culminado su temporada en Liniers. Por otro lado, esta noticia se une con otra que expone lo que sucederá en el mercado de pases de verano.

El lateral uruguayo se encuentra en la carpeta de River para la temporada 2026.

Porque el periodista Sebastián Srur informó en su cuenta de X (Twitter) que River sondeó a Kevin Amaro, que se desempeña como lateral derecho en Liverpool de Uruguay. Se trata de un jugador que no había aparecido anteriormente en el radar del club y que sería una apuesta de cara a la temporada 2026. Si se repasa su ficha, se observa que dispone de contrato hasta octubre del 2028 y un valor de mercado que ronda en poco más de los 2 millones de euros.

El hecho que se mencione la palabra sondeo es posible entender que Marcelo Gallardo no se encuentra a gusto con el rendimiento de Gonzalo Montiel y con Fabricio Bustos, que no supo aprovechar cada una de las oportunidades que le entregaron para tratar de ganarse el puesto. Lo particular es que si el jugador uruguayo se suma al plantel, hay un nombre de los mencionados que deberá marcharse y puede que el ex Independiente tenga la mayoría de los números.

Por otro lado, Liverpool de Uruguay es un club reconocido por no celebrar acuerdos económicos con cierta facilidad y puede que exija condiciones que River pueda etiqueta de elevadas. Algo que sucedió de gran manera al momento de adquirir la ficha de Nicolás De La Cruz, como también en el caso de Luciano Rodríguez que terminó siendo transferido a Brasil.

¿Qué otros refuerzos pretende Marcelo Gallardo?

En lo que respecta a los fichajes que Marcelo Gallardo pretende incorporar para darle un lavado de cara al plantel se conoce poco y bastante saliendo del caso de Kevin Amaro del Liverpool uruguayo. Aunque hay conocimiento sobre la cantidad de nombres que podrían llegar a incorporarse. “Marcelo Gallardo buscará sumar entre cuatro y/o cinco refuerzos en River", expresó Renzo Pantich en su canal de YouTube.

El hecho de que se pretenda buscar un máximo de cinco jugadores permite entender que esa misma cantidad se dará en el plano de las salidas. De las cuales, ya se encuentran confirmadas las bajas de Miguel Borja y Federico Gattoni que fueron notificados de que sus contratos no van a ser renovados en la próxima temporada. Luego, los casos de Milton Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernández y Pity Martínez se mantienen en suspenso pero puede que tampoco sigan jugando con la banda roja.