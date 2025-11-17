Quiénes son los 12 jugadores de River que vuelven en enero 2026: qué hará Gallardo

Marcelo Gallardo, entrenador de River.

River enfrenta un fin de temporada difícil, ante la falta de resultados positivos. La derrota frente a Boca generó un fuerte cimbronazo en el plantel, en donde Marcelo Gallardo no puede encontrar respuestas y un equipo que funcione, lo que quedó reflejado en la seguidilla de partidos que perdió en condición de local.

Frente a esta situación, el desafío para el entrenador pasa por poder encontrar reemplazantes en algunos puestos claves. Y variantes de cara a lo que viene, si es que puede sostener en 2026 el ciclo en el banco del "Millonario", después de que el presidente Stefano Di Carlo en su primera medida como mandamás de la institución de Núñez decidió renovarle el contrato al director técnico por un año. En este marco, hay 12 jugadores a préstamo que deben volver a River después de diciembre.

Estos son los jugadores de River que se encuentran a préstamo

Ezequiel Centurión: el arquero que renovó contrato con River hasta diciembre de 2026 antes de salir cedido a Independiente Rivadavia , donde fue campeón de la Copa Argentina y uno de los guardametas más destacados de la temporada. Debe volver y la pregunta pasará por si River desea venderlo, ya que no tendría lugar hoy para tener minutos.

Oswaldo Valencia : el delantero colombiano de 22 años está en el Cucuta Deportivo de la Segunda División de su país. Aquel equipo que jugó la semifinal de la Copa Libertadores frente a Boca en el año 2007 y que hoy milita en el ascenso colombiano. Su contrato vence en diciembre y no renovará con el "Millonario", con lo cual no volverá.

Gonzalo Trindade: el lateral izquierdo de 21 años se sumó a Central Córdoba en agosto del año pasado, a préstamo por 18 meses. Tuvo poca continuidad y debe volver a River en diciembre . No obstante, todo indica que lo volverán a dar a préstamo. Su contrato vence en 2027.

Tomás Castro Ponce: el mediocampista de 24 años termina en diciembre su préstamo con Almagro , donde se convirtió en un jugador importante desde su llegada a principios de año. Se le vence el contrato con el "Millonario" en diciembre y quedará libre.

Tobías Leiva: el mediocampista de 21 años había tenido mucha participación con Aldosivi en el Apertura, pero una lesión lo relegó mucho para el actual Torneo Clausura, en el que solo participó de cinco partidos. Tiene que regresar y le queda con River un año de contrato.

Franco Alfonso: el extremo de 23 años había estado cedido en Huracán y pasó luego a Central Córdoba de Santiago del Estero. En ambos clubes fue casi siempre suplente y no logró afianzarse. Le queda un año de contrato y le buscarán otro equipo a préstamo.

Tomás Nasif: el delantero de 21 años llegó a Banfield a principio de año y tuvo una destacada actuación. Sin embargo, no jugó partidos en el Clausura a causa de una lesión en el tobillo que requirió cirugía, por lo que su futuro es incierto.

Daniel Zabala: el defensor de 22 años que finalizará su contrato de cesión en Huracán parece ser, entre todos, el jugador con más chances de pelear por un lugar para quedarse en River. Tiene una opción de compra de 1.2 millones de dólares por el 50 por ciento de la ficha, pero no lo van a comprar desde el club de Parque Patricios.

Elián Giménez: el mediocampista de 21 años tuvo actuaciones destacadas en Sarmiento , con el que peleó la permanencia en primera división. Sarmiento no ejecutaría la opción de compra de 1.5 millones de dólares por el 50 por ciento del pase, por lo que depende de Gallardo probarlo o no.

Tomás Galván: viene teniendo buenas actuaciones en Vélez. La opción de compra para el "Fortín" llega a 1.6 millones de dólares por la totalidad del pase y puede ser vendido.

Alexis González: el delantero de 20 años oriundo de posadas está cedido en Audax Italiano de Chile, donde lleva convertidos 3 goles en 17 partidos disputados.

Ezequiel Centurión, un arquero de gran presente.

Renovación de Marcelo Gallardo

Di Carlo decidió renovarle el contrato a Gallardo hasta diciembre de 2026. Un año más de vínculo para el "Muñeco" en su temporada más difícil. "Creo profundamente en la figura de Marcelo Gallardo y su capacidad de trabajo. Ha llevado a lo más alto a esta institución. Tenemos el entendimiento de que nadie tiene la llave del club, eso lo tienen los hinchas", resaltó el flamante presidente en la conferencia de prensa.