"Quiere": River tendría al reemplazo de Enzo Pérez para 2026

El capitán tiene contrato hasta el 31 de diciembre y todavía no hay señales de negociaciones

Uno de los contratos que va a llegar a su fin en River es el de Enzo Pérez, debido a que todavía no hay señales de conversaciones para que se extienda. Algo que se une de gran manera con la intención de un jugador que se encuentra en el exterior y que tendría ganas de pegar la vuelta al fútbol argentino porque entiende que contaría con una oportunidad única de ser titular en el mediocampo.

El capitán del "Millonario" se encuentra en un momento más que particular, debido a que dejó de tener minutos después de lo que fue la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. El primer motivo fue culpa de un corte sobre su muslo que le demandó siete puntos de sutura y que luego lo obligó al jugador a desarrollar un reacondicionamiento físico para estar a la par de sus compañeros.

No es la primera vez que el volante es vinculado con el Millonario

La ausencia en el Superclásico frente a Boca permite entender que Enzo Pérez no continuará en la temporada 2026 y esto habilita la posibilidad de pensar en la idea de salir a buscar un volante central. Hay un candidato que nace por medio de su interés de regresar al país. "Fausto Vera quiere jugar en River. No hay movimiento desde el club, solo se trata de una intención del jugador", expresó Renzo Pantich en su canal de YouTube.

Un jugador que no es la primera vez que suena para el "Millonario", pero que en el mercado de pases anteriores no se avanzó de gran manera sobre su contratación porque el cuerpo técnico del "Muñeco" Gallardo creía que estaba cubierto con los servicios de Enzo Pérez, Juan Portillo y Kevin Castaño. Algo que no resultó de la mejor forma y que obliga a pensar nuevamente en la adquisición de un volante central.

En lo que respecta a las negociaciones, Fausto Vera tiene contrato con Atlético Mineiro hasta diciembre del 2027 y según la página Transfermarkt le colocó un valor de mercado que ronda en los 5 millones de euros. Aunque se trata de una cifra que en muchas oportunidades presenta una enorme diferencia con lo que la institución puede llegar a pretender por el futbolista. Su precio podría aumentar en caso de que salga campeón de la Copa Sudamericana, debido a que su club formaría parte de la próxima edición de la Copa Libertadores.

¿Qué otros puestos buscará reforzar River?

De cara al mercado de pases de verano, River va a salir en la búsqueda de un jugador que se sume a una zona más que importante del plantel. Esto es producto de que Miguel Borja se marchará en condición de libre después de que se tomara la decisión de no renovarle su contrato, debido a que no es del gusto de Marcelo Gallardo.

Además, se debe considerar que Sebastián Driussi no regresó desde la MLS en un gran nivel y puede que Facundo Colidio esté abierto a buscar una propuesta para marcharse. Esto dejaría al plantel con Maxi Salas como delantero con rodaje, mientras que en un escalón más abajo se encuentran Agustín Ruberto y Bautista Dadín que están dando sus primeros pasos.