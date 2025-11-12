Chau River: llegó en el mercado de pases de julio, no convenció a Gallardo y se va otro club en diciembre

Gallardo lo pidió en julio pero podría dejarlo ir en las próximas semanas

El segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River está presentando una serie de cuestiones que despiertan bastante curiosidad y que exponen de cierta manera los motivos de por qué vive un presente deportivo tan malo. Uno de ellos se vincula con un jugador que llegó en julio y que podría irse por medio de una venta o préstamo cuando el mercado de pases abra a finales de diciembre.

Muchas veces, las contrataciones que el "Muñeco" realiza son producto de ciertas cuestiones que fue observando con el paso de los partidos y de lo que un jugador puede darle en caso de que lo exija bajo determinadas situaciones. No obstante, las últimas compras del "Millonario" no están dando los resultados esperados. Es por ello que ya comienza a mencionarse la posibilidad de que un volante salga del plantel.

El volante llegó por una inversión cercana a los 6 millones

"No sería extraño que a Matías Galarza se le busque una salida en el próximo mercado. Ya sea mediante un préstamo o una venta", expresaron desde La Página Millonaria. Un volante que despertó cierta expectativa por lo que había realizado en Talleres de Córdoba, pero que los hinchas terminaron cuestionando su incorporación porque entienden que no reúne las condiciones necesarias para ponerse la banda roja.

Hay que recordar que el volante paraguayo se incorporó después de una larga negociación en la que Andrés Fassi nuevamente logró obtener los beneficios que pretendía. Fueron varias jornada en las que se discutieron los términos de compra, las cuotas, la modalidad de pago y hasta el dinero final de la operación. Se estima que el pase fue adquirido en una cifra que rondó en los 5 y 6 millones de dólares.

Una inversión que nunca se vio reflejada en el campo de juego. Al punto que recibió varias críticas que generaron bastante revuelo en las redes sociales. "No sé cuanto más puede mejorar Matías Galarza en River. Tendrá mucha predisposición pero se necesita ideas y serenidad por lo menos para darle la pelota a un compañero", expresó Diego Latorre en ESPN casi a un mes de la incorporación del volante.

Los seis contratos que terminan

Por otro lado, se puede apreciar que hay seis contratos en River que van a culminar en el próximo 31 de diciembre y que las chances de algunos se renueve son nulas. Ya sea porque cumplieron un ciclo usando la camiseta o debido a que el mismo protagonista entiende que lo mejor es marcharse para descomprimir un poco.

La lista se compone de Milton Casco, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez y Miguel Borja, que serán jugadores del plantel del "Millonario" hasta fin de año. Mientras que Federico Gattoni el primero de enero va a regresar al Sevilla de España, debido a que se tomó la decisión de no comprarle la ficha por medio de la opción de compra. Un jugador que no suma minutos desde el primer semestre de la vigente temporada.