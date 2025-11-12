"Le dijo": El motivo por el cual Marcelo Gallardo "borró" a Enzo Pérez

El "Muñeco" decidió quitarle la titularidad a su capitán

Una de las ausencias que comenzó a registrarse dentro de la formación de River es la de Enzo Pérez. Al punto que quedó al margen del Superclásico frente a Boca en la Bombonera, debido a que no ingresó ni un solo minuto. Los comentarios que se desprenden desde el vestuario exponen una charla con Marcelo Gallardo en donde se habría explicado el motivo de su suplencia.

Uno de los jugadores que el "Muñeco" quiso fichar cuando regresó en el 2024 fue el experimentado volante pero tuvo que esperar al mercado de pases del verano para poder sacarlo de Estudiantes. El paso de los partidos mostró que no se encuentra en las condiciones necesarias para ser el volante central de un equipo que tiene como propuesta ser dinámico y proyectarse en velocidad, además de defender mano a mano.

El ex Talleres se quedó con el puesto de volante central

El motivo de esta ausencia sería claramente deportivo, y no por un problema dentro del vestuario como algunos rumores buscan instalar. "Enzo Pérez no suma minutos porque Marcelo Gallardo le dijo que Juan Portillo está por encima suyo", expresó el periodista Mauro Palacios en Picado TV. Una información que no fue del agrado de los hinchas, debido a que hay un detalle sobre el volante que llegó hace unos meses.

Es que el ex jugador de Talleres de Córdoba en un principio fue incorporado como una pieza de recambio para la defensa, lateral izquierdo y una rueda de auxilio para el capitán del "Millonario". Nuevamente, se expone que el club hizo una mala incorporación en un lugar tan trascendental como es la mitad de la cancha. Algo que permite entender que en la temporada 2026 se saldrá a buscar un refuerzo en esta zona.

Por otro lado, la presencia de Enzo Pérez en el banco de suplentes expone que su continuidad dentro del plantel no se encuentre asegurada para el próximo año. Hay que recordar que tiene contrato hasta el 31 de diciembre y de momento se desconoce si continuará o decidirá marcharse. Tampoco se debe dejar de lado la posibilidad de que el volante decida ponerle un punto final a su carrera como jugador.

Otro referente que puede irse

Además de Enzo Pérez, la situación de Milton Casco dentro de River es una que no pasa desapercibida porque podría despedirse en el partido frente a Vélez. Esto es producto de que tiene grandes chances de ser titular después de que Marcos Acuña fuera suspendido por una fecha al llegar a la quinta amarilla.

Al lateral izquierdo le quedan unas semanas de contrato y los comentarios que corren exponen que podría irse del "Millonario" para continuar su carrera en otra parte. En este caso, no se habla de un retiro porque estaría analizando una propuesta del fútbol de Brasil para realizar una última diferencia económica en su etapa como profesional.