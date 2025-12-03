Alejandro Fantino destrozó a Jonatan Viale tras cuestionar su presencia en Carnaval.

Alejandro Fantino se mostró sumamente molesto con Jonatan Viale este último lunes en Carnaval, luego de que este último cuestionara la presencia de "un libertario en Carnaval" y en línea con sus últimos ataques contra el canal de streaming. "Me acaban de pasar que en Jonatan Viale Rivadavia dijo 'qué hace un libertario en Carnaval'", deslizó Viviana Canosa con Fantino en el estudio, así como Jorge Rial y Fabián Doman. "Primero que yo no soy un libertario", se defendió el otrora conductor de Intratables.

"Yo te dijo lo que dijo Jonatan, así como hace poco se metió con cuánto gano; cuanto no gano; quién me contrata. Me parece un montón", prosiguió Canosa, tras lo cual quien lleva adelante Argenzuela sumó: "¿Y qué hace un otario en Radio Rivadavia?". "Andá a que te pague el presidente, Jony", lanzó la mujer, tras lo cual llegó el descargo del relator.

Alejandro Fantino destrozó a Jonatan Viale

Alejandro Fantino le respondió a Jonatan Viale.

"A mí lo que me gustaría saber es qué hace Jonatan Viale en los pagos de (Marcelo) Fígoli. Jony, si vos estás preocupado de algunas cosas, tenés que preocuparte de Fígoli. ¿Por qué no averiguás un poquito de cómo anda en el Burgos y en el Huelva? Está por salir en los próximos días lo qué está pasando con tu dueño, porque vos tenés dueño, que es Fígoli", disparó primeramente, tras lo cual opinó: "Estas son las cosas por las cuales uno a veces no quiere las SAD, porque te aparece un Fígoli que puede tener una calecita con dos caballitos, un club de fútbol y un medio como en el que laburás vos".

Luego de mencionar que ya está "acostumbrado a Jony", quien "muchas veces después me hablás por teléfono" y que no lo considera como "alguien que me saque de eje", Viviana se metió nuevamente: "No, a mi tampoco, pero me rompe bastante las pelotas que se metan con mi laburo. Yo no voy a la quinta de Olivos a escuchar ópera los domingos, yo no soy ensobrada. No me meto con lo que él gana. Él se mete conmigo, yo me meto con él".

Fantino hizo entonces su último comentario del tema: "Si el chabón va a acariciar los perros los domingos o a escuchar ópera, me chupa un huevo. Sé virtuoso y averiguá cosas de Fígoli, porque cuando empiecen a aparecer cosas en los próximos días me imagino que vas a estar a la altura de las circunstancias y vas a hablar de quien paga tu sueldo. Es muy difícil cuando le salís a escupir la comida a otros, cuando te escupen la tuya. Me tirás un fósforo y te devuelvo un dragón. No voy a entrar en cuestiones personales de este pibe para conmigo y de mí para con él, también por respeto a su papá que yo lo quise mucho. Pero hay algo en el medio que algún día se los contaré y que tiene que ver con el inicio de él. Me parece deleznable una actitud como la que ha tenido".