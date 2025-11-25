Fantino reveló qué hace "a la noche" todos los días: "Me".

En una emisión de alto voltaje de Cónclave, por Carnaval Stream, Alejandro Fantino sorprendió a sus compañeros con una confesión sobre su intimidad. Qué les dijo a Viviana Canosa, Jorge Rial y Fabián Doman.

La charla derivó hacia el ego de los conductores y Fantino no esquivó el bulto. "El que más ego tiene es Fanta, que se googlea dos veces por día", aseveró Canosa mirando a su compañero.

"Dos veces por día no, pero una vez por día. A la noche me googleo", aseguró ante la mesa. Lejos de ocultarlo, detalló el procedimiento: "Estoy en casa, pongo 'Fantino noticias' a ver qué sale". La revelación generó risas en el estudio, confirmando que el conductor no se desconecta de la agenda ni siquiera en la madrugada.

El debate caliente en Cónclave, con Fantino como protagonista

Después de que Fantino defendiera la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, a los argentinos en la previa de las elecciones, Fabián Doman infirió: "Los argentinos le cagamos la vida a Trump".

Luego, Doman sumó tensión al mencionar la inminente apertura de los archivos del caso Epstein. "Los archivos de Epstein se van a dar a conocer completos", advirtió el conductor, mientras que Jorge Rial lanzó una bomba sobre la presunta presencia de compatriotas en esa lista negra: "¿Cuántos argentinos hay ahí? Dos, por lo menos, yo estoy seguro. Hay uno que es muy grande. Ojo con ese, que si cae ese es un desastre". Después de que Fantino aclarara que "siempre se dijo eso", Rial sentenció: "Hay dos que están seguro".