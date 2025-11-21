Alejandro Fantino criticó a una diputada de La Libertad Avanza.

La diputada libertaria Lorena Villaverde, que pronto pasará a ser senadora por Río Negro al ser electa como tal en los últimos comicios, ha quedado en el foco de la polémica. La Comisión de Asuntos Constitucionales reunió 12 firmas de 19 posibles en “rechazo de su título" por presuntos antecedentes judiciales, incluyendo su vínculo con el extreditado Fred Machado, que enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero.

Si bien no es vinculante lo realizado por la mencionada comisión, ha generado que mucho se hable acerca de la idoneidad que presenta la mujer para ocupar su cargo, en tanto y en cuanto su situación con la Justicia. Uno de los que se pronunció al respecto fue Alejandro Fantino, que se mostró lapidario.

Lorena Villaverde junto a José Luis Espert.

¿Qué dijo Fantino de Lorena Villaverde?

"Yo lo tengo claro moralmente, no tengo claro si debe asumir o no. Se lo dije a Villaverde cuando hablé por telefono, y lo puedo decir al aire porque así se lo dije, que 'yo no hubiese tenido en mi equipo a una persona como vos'", disparó primeramente el conductor en el programa que lleva adelante en Neura.

"Si estamos con un quilombo en Santa Fe, con los narcos; los avances; que te matan todo el tiempo gente como pasó el otro día que asesinaron vilmente a tres chiquitas. Yo no puedo decir una cosa y después pensar otra", añadió. Tras ello, reiteró: Entonces yo, honestamente, le dije que no tendría a una persona como ella en mi equipo".

Lejos de cerrar ahí el comentario, agregó cuál fue la respuesta recibida por parte de la mujer que prontamente tendrá una banca en la cámara de Senadores (luego de pasar los últimos años en la de Diputados): "'Bueno, yo te lo respeto', me dice muy respetuosa".