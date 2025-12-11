La provincia Santa Fe se vio afectada por el temporal.

Los vecinos de la localidad santafesina de Carcarañá fueron sorprendidos por un tornado este jueves al mediodía. Según reportaron medios locales, se esperaban fuertes vientos y lluvia, ya que regía una alerta amarilla en toda la región.

La alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) incluía tormentas fuertes para toda la región, y advertía sobre la posibilidad de granizo y vientos intensos, con ráfagas capaces de alcanzar los 70 kilómetros por hora. Con el paso de las horas, el aviso se extendió a las provincias de Córdoba, Entre Ríos, centro y sur de Santa Fe, así como centro y este de Buenos Aires.

Un tornado en Santa Fe

El tornado se sintió pasadas las 13:15. Según testimonios recogidos por Rosario 3, el cielo se oscureció como si hubiera caído la noche y empezaron a soplar las intensas ráfagas que arrastraron una columna de polvo y aire.

Todo sucedió en el barrio Altos de Carcarañá, cuando un remolino de viento similar a un tornado se desplegó durante algunos segundos, mientras caía la lluvia de manera torrencial. El fenómeno meteorológico dejó un saldo de árboles arrancados de raíz y ramas dispersas por las calles. También la caída de granizo complicó aún más la situación.

En las imágenes que compartieron los habitantes de la localidad se observa con mucha nitidez una columna giratoria elevándose y desplazándose entre nubes de polvo, con objetos livianos y hojas volando a su alrededor.

Desde el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático se confirmó que lo ocurrido en Carcarañá fue un tornado. No obstante, desde el organismo explicaron que la situación más grave se vivió unos minutos antes en la zona rural de Cañada de Gómez, donde el viento provocó voladura de techos y destrozos en estructuras.

¿Hubo un tornado en Santa Fe?

El Centro de Monitoreo explicó que ese corredor es conocido como el “pasillo de los tornados”, que abarca desde el noroeste argentino hasta el sur de Brasil. Sin embargo, el SMN explicó que estas estructuras turbulentas se registran con frecuencia en la Pampa Húmeda, región caracterizada por tormentas de gran intensidad.

Aunque no alcanza el nivel de un tornado tradicional, es capaz de levantar polvo, mover escombros y generar daños menores. Lo que las diferencia es que el tornado puede conectar su columna de rotación directamente con la base de una nube.

Cómo sigue el pronóstico del tiempo en Santa Fe

La advertencia del SMN para este jueves hizo hincapié en la llegada de una tormenta con actividad eléctrica de moderada a fuerte, la probabilidad de granizo y ráfagas violentas.

Mientras las alertas continúen, las recomendaciones son guardar vehículos bajo techo y evitar las actividades al aire libre durante la tormenta, particularmente durante el desarrollo de descargas eléctricas frecuentes.