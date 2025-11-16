Los refuerzos que busca Marcelo Gallardo en River para el 2026: "En el próximo mercado"

Gallardo hará una nueva limpieza de nombres que incluirá ciertos refuerzos

El desarrollo de la temporada 2025 expone que River Plate coleccionó una gran cantidad de decepciones y que es necesario, nuevamente, llevar a cabo una limpieza de nombres. Una que se va a complementar con los refuerzos que Marcelo Gallardo saldrá a buscar cuando el mercado de pases de verano quede habilitado por la AFA, tras el final del Torneo Clausura y disputa del Trofeo de Campeones.

Está claro que el plantel no dispone de la jerarquía necesaria para afrontar grandes compromisos. Uno que quedó eliminado de la Copa Libertadores en los cuartos de final, no pudo superar la Fase de Grupos del Mundial de Clubes y fue derrotado frente a Talleres en el marco de la Supercopa Internacional. Es por ello que una renovación vuelve a tener la promesa de dar alegrías.

El Muñeco entiende que debe sumar nuevos jugadores y desprenderse de algunos

“Marcelo Gallardo buscará sumar entre cuatro y/o cinco refuerzos en River en el próximo mercado de pases”, expresó el periodista Renzo Pantich en su canal de YouTube. Un detalle a considerar es que la cantidad mencionada de jugadores que se pueden llegar a incorporar puede que coincida con las bajas que se lleguen a producir con el fin de que haya cupos disponibles.

Hasta el momento, no hay nombres circulando pero es posible hablar de las posiciones que estarán en observación. Se estima que el “Muñeco” pretende sumar un delantero de área, otro atacante por afuera, un volante de creación y un jugador más que se desempeñe como central. También no hay que descartar la posibilidad de otro zaguero, debido a que Paulo Díaz podría llegar a marcharse.

Otra posición que podría llegar a necesitar un refuerzo es la del arquero. Acá se presenta la particularidad de que Franco Armani dispone de una cláusula en su contrato que le permite marcharse en los primeros 15 días de enero. Mientras que Jeremías Ledesma tendrá una charla con Gallardo en la que plantearía la necesidad de sumar minutos, y esto lo llevaría a escuchar ofertas para regresar al fútbol español como de cualquier otro club que le de una posibilidad concreta de jugar.

¿Qué jugadores tienen asegurada su salida de River en 2026?

Por otro lado, la lista de jugadores que tienen un pie y medio fuera del plantel de River para cuando la agenda de partidos quede completamente vacía expone un mínimo de seis nombres. El primero en irse va a ser Federico Gattoni, que se le vence el contrato y le avisaron que no será renovado, ni mucho menos habrá inversión para obtener su ficha.

Luego aparecen los nombres de Milton Casco, Enzo Pérez, Ignacio "Nacho" Fernández, Gonzalo "Pity" Martínez y Miguel Borja. Este último de acuerdo con lo que medios colombianos señalan es que estaría en negociaciones para fichar con Cruz Azul de México, que le habría entregado un borrador sobre su contrato. Esta salida le significará a River una pérdida de casi 9 millones de dólares que fueron invertidos en su captación.

Los demás integrantes de la lista es muy probable que se marchen por la edad, acumulación de lesiones y porque el cuerpo técnico entiende que cumplieron un ciclo defendiendo la banda roja. Aunque la chance de que Pérez se quede no es del todo descabellada, pero debería aceptar tener un rol al que Leonardo Ponzio tuvo en sus últimos días como jugador.