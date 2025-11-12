Los 5 refuerzos "europeos" que suenan en River para 2026: sueña Marcelo Gallardo

Los 5 refuerzos "europeos" que suenan en River para el 2026

River Plate cerrará un 2025 que puede ser para el olvido si no consigue los objetivos de ser campeón o clasificar a la Copa Libertadores, pero Marcelo Gallardo no deja de pensar en lo que puede pasar en 2026. Mientras el Torneo Clausura del fútbol argentino todavía no terminó, desde la nueva dirigencia en conjunto con el DT planean romper el mercado de pases venidero con los refuerzos. Según trascendió, buscarían a cinco joyas que actualmente se desempeñan en Europa.

Por supuesto, todo dependerá de que tanto la renovada cúpula como el "Muñeco" trabajen en ello para cerrar las negociaciones, pero hay chances de que esto suceda. Claro que se verán obligados a abonar importantes sumas de dinero para concretarlas, sabiendo que son futbolistas con mucha proyección y que ya demostraron su potencial en el verde césped. Fue Germán García Grova, periodista de TyC Sports, quien los anunció este miércoles 12 de noviembre en el ciclo Superfútbol y sorprendió a más de un hincha del "Millonario".

Luciano Gondou

"Este jugador pasó por River, no es de las formativas, llegó un año, estuvo en Reserva, aparece la pandemia, se vuelve a su lugar de origen y la descoce. Lo compra un club de Capital Federal en 3 millones y medio vendiéndolo después en 12 millones de euros", contó el panelista de la señal deportiva y poco después confirmó el interés. "Hay alguien que le preguntó si le gustaría jugar en River y dijo que sí. Esta persona se lo dijo a Gallardo", agregó.

En cuanto a su presente, el atacante de 24 años con pasado en Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín que representó a la Selección Argentina Sub 23 viste los colores del Zenit de Rusia y tiene vínculo hasta mediados del 2028. Hasta el momento, el nacido en Rufino, Santa Fe, lleva 44 goles y 14 pases gol en 172 encuentros disputados y su valor hasta hoy en el mercado es de 10 millones de euros

Luciano Gondou, uno de los apuntados por River para el próximo mercado de pases

Román Vega

El defensor de 21 años que se desempeña en Zenit de Rusia surgió de Argentinos Juniors, representó a la Selección Argentina Sub en el Mundial Sub 23 disputado en nuestro país y pasó por el Barcelona B entre 2022 y 2023. El nacido en San Miguel que hizo sus primeras armas en el "Bicho" de La Paternal tiene contrato con el elenco ruso hasta junio del 2030 y su valor en el mercado asciende a los 6 millones de euros. En cuanto a sus números, el lateral izquierdo jugó un total de 102 partidos (más 7 con la Selección Argentina), marcó 3 goles y brindó la misma cantidad de asistencias.

Nicolás Domínguez

Gallardo lo tuvo en carpeta pero su arribo nunca se concretó. El exvolante de Vélez Sarsfield de 27 años que juega en el Nottingham Forest -pagó 15 millones de euros al "Fortín"-, sería uno de los anhelos del "Muñeco" para el mercado de pases venidero. Su vínculo con el equipo inglés expira recién en junio del 2028, por lo que tampoco será fácil para River comprarlo en enero. Hasta el momento, el nacido en Haedo que ganó la Copa América en Brasil con la Selección Argentina en 2021 lleva 279 compromisos con 18 tantos y 16 asistencias desde su debut hasta su paso por el Bologna de Italia.

Máximo Perrone

Sin dudas es uno de los más difíciles de comprar para el "Millonario" en el próximo mercado teniendo en cuenta su reciente arribo al Como de Italia. El volante de 22 años que pasó de Vélez al Manchester City y también brilló en Las Palmas de España, es una de las figuras del equipo de Cesc Fábregas y su salida no será fácil. El contrato de la joya culmina en junio del 2029 y tiene un valor en el mercado de 15 millones de euros. Desde su debut en adelante jugó 102 partidos, convirtió 4 goles y brindó 6 asistencias.

Benjamín Domínguez

El extremo izquierdo de 22 años que surgió en Gimnasia y Esgrima La Plata viste los colores del Bologna, con el que ya ganó la Copa Italia en 2025. Su vínculo se extiende también hasta junio del 2029 mientras que su valor ronda los 12 millones de euros. Hasta el momento, entre el "Lobo" y su actual club, el atacante suma un total de 14 gritos y 9 pases gol en 119 partidos.