Diego Latorre liquidó a Marcelo Gallardo por la crisis de River en ESPN: "Poco entrenado"

Latorre se mostró muy crítico con Marcelo Gallardo por el mal presente de River: qué dijo el comentarista de ESPN.

La derrota de River Plate por 2 a 0 en el Superclásico frente a Boca Juniors disparó un aluvión de críticas al equipo y al entrenador Marcelo Gallardo, protagonistas del mal presente futbolístico que atraviesa el club. Un periodista que se hizo eco de esta situación fue Diego Latorre, quien en el programa de televisión de ESPN F90 expresó duros comentarios contra el 'Muñeco': habló de un "equipo muy inseguro" que "parece poco entrenado", poniendo de relevancia las improvisaciones que marcaron las últimas presentaciones del 'Millonario' tanto en el Torneo Clausura 2025 como en la Copa Libertadores.

"Es la reiteración de lo que ha sido River durante ya largo tiempo. Es un equipo un equipo inseguro, muy inseguro", comenzó 'Gambeta' al ser consultado por Sebastián Vignolo acerca de su análisis del encuentro disputado el pasado domingo en La Bombonera. "Estos planes de contingencia que ha armado Gallardo para determinados partidos... Está demostrado que en el fútbol es mucho más confiable seguir una línea futbolística", agregó, refiriéndose al cambio de esquema que el DT del cuadro de Núñez planteó contra el 'Xeneize' con una línea de cinco defensores.

El duro análisis de Diego Latorre sobre el planteo de Marcelo Gallardo en River

"Cuando vos te desviás del camino y confiás más en un orden táctico, en neutralizar al rival, eso para mí es mucho más contraproducente que con todos los altibajos que pueda tener un equipo que sigue una línea, que tiene una identidad. No ha sabido desarrollar Gallardo una idea clara y eficiente durante todo este año, y parece un equipo poco entrenado, que vive de las improvisaciones", sentenció. En la última fecha del certamen local, River deberá ganarle a Vélez Sarsfield en Liniers para mantener vivas sus chances de clasificar a la Copa Libertadores por tabla anual y a los playoffs.

"Parece un equipo poco entrenado": el duro descargo de Latorre contra el River de Gallardo.

Para concluir, Latorre aclaró su crítica al equipo y al entrenador, a la vez que habló del factor anímico: "Poco entrenado en cuanto a algunas acciones de juego. La confusión a veces te lleva a estar perdido dentro de la cancha, pero esto de armar según el rival... Uno espera que en los momentos límites un entrenador como Gallardo tome decisiones un poco más audaces y no tan temerosas. No digo que el rival se neutraliza solo, pero ya el mismo funcionamiento de un equipo vivaz, dinámico, con confianza, logra que los puntos fuertes del rival se atenúen. En cambio, cuando vos jugás solamente para controlar el rival, lo más probable es esto, ¿no? Y además apoyado en un estado de ánimo muy endeble. El estado de ánimo es fundamental para jugar al fútbol porque las respuestas no siempre son individuales o tácticas, las respuestas tienen que ser colectivas. Y cuando un equipo no tiene ese sustento, todo se desvanece rápidamente".

El cronograma completo de la última fecha del Clausura

Viernes 14 de noviembre

20 horas Lanús – Atlético Tucumán (Zona B).

Sábado 15 de noviembre

17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal).

17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B).

19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B).

21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B).

Domingo 16 de noviembre

17.00 Instituto – Talleres (Zona B).

17.00 Vélez – River (Zona B).

20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A).

20.15 Newell’s – Racing (Zona A).

20.15 Boca – Tigre (Zona A).

20.15 Central Córdoba – Banfield (Zona A).

Lunes 17 de noviembre