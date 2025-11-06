La cargada de ESPN a Boca en vivo que irrita a sus hinchas

La burla de ESPN contra Boca en vivo que irritó a los hinchas.

ESPN cargó en vivo a Boca Juniors en la televisión argentina e irritó a sus hinchas a través de las redes sociales. El canal de deportes tiene más afinidad con su archirrival River Plate porque pertenece a Disney, que firmó un contrato importante de patrocinio con el club de Núñez en los últimos años.

En esta oportunidad, tal vez adrede o involuntariamente, lo cierto es que la mencionada señal de TV pareció atacar a la institución "azul y oro". La relación entre ambas partes no es la mejor ya de por sí, y con esta actitud desde la producción terminaron de arruinar la situación...

ESPN cargó a Boca en vivo

La cuestión es que, en la previa del Superclásico ante River, en el programa F12 de Mariano Closs fueron a la pausa. Entonces, la producción eligió musicalizar el momento antes de la tanda publicitaria con la canción La melodía de Dios, de Tan Biónica. Una parte del tema de la banda liderada por Santiago "Chano" Moreno Charpentier dice "con vos es 4 de noviembre cada media hora. Atrasaré las horas, horas, horas...".

El 4 de noviembre es justamente la fecha en la que Boca perdió la final de la Copa Libertadores 2023 a manos de Fluminense de Brasil, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Luego del 1-1 en los 90 minutos con los goles de Germán Cano y Luis Advíncula, en el arranque de la prórroga John Kennedy hizo el gol decisivo. Luego, fueron expulsados el propio Kennedy y Frank Fabra para culminar con el primer título del "Tricolor" carioca en el máximo torneo del fútbol de Sudamérica.

Fluminense le ganó a Boca la final de la Copa Libertadores 2023 en la prórroga.

Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El equipo dirigido por Claudio Úbeda recibirá al de Marcelo Gallardo el domingo 9 de noviembre a las 16 en La Bombonera, por la fecha 15 del máximo certamen del fútbol argentino. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports (servicio de cable más el del Pack Fútbol). En tanto, el streaming irá por sus propias plataformas Disney+ y TNT GO, además de otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

El historial del Superclásico entre Boca y River

El "Xeneize" y el "Millonario" se enfrentaron en 264 oportunidades. El conjunto de La Ribera cosechó un total de 92 victorias, mientras que los de Núñez ganaron 88 y 84 terminaron en empate. El último duelo que protagonizaron fue el pasado domingo 27 de abril en el Estadio Monumental donde los de Gallardo ganaron 2 a 1 con los goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi para el dueño de casa, mientras que Miguel Merentiel marcó la igualdad parcial para la visita.