El inesperado guiño de Ricardo Centurión a Boca: ¿quiere volver?

Centurión le hizo un guiño a Boca: ¿quiere volver?

Ricardo Centurión le hizo un guiño a Boca Juniors a la distancia, mientras se destaca en Oriente Petrolero de Bolivia. El extremo de 32 años acumula 16 partidos oficiales, con 4 goles y 2 asistencias, en el equipo del país vecino. Sin embargo, parece estar siempre pendiente del "Xeneize", donde fue una de las figuras del conjunto campeón de Guillermo Barros Schelotto en la Liga Profesional 2016-2017.

"Ricky" publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram (@adrianricardo1993) con una chomba de Boca, para dejarle en claro a su millón de seguidores en dicha red social que es hincha del cuadro "azul y oro". En la storie agregó una canción bien futbolera argentina y se lo puede observar con la ropa blanca con botones y detalles azules y amarillos, tanto en la zona del cuello como en ambas mangas.

Sin embargo, por ahora no hay indicios de que el presidente Juan Román Riquelme y el entrenador Claudio Úbeda deseen a "Centu" como refuerzo en el próximo mercado de pases. De hecho, toda la atención en La Bombonera está puesta en el Superclásico que se avecina frente a River Plate como local. Esos tres puntos serían fundamentales, tanto para clasificar a los playoffs del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino por la Zona A como para ingresar a la próxima Copa Libertadores de América.

La foto que subió Centurión con una chomba de Boca

Las estadísticas de Centurión en Boca

24 partidos oficiales en la temporada 2016-2017.

8 goles.

3 asistencias.

1 título conseguido.

Se viene el Superclásico: quién gana según la Inteligencia Artificial

"Si me baso solo en las tendencias recientes y estadísticas generales, River Plate podría ser ligeramente favorito en este momento, especialmente si están en una buena racha y Boca no está al 100% en cuanto a forma física y táctica. Sin embargo, el Superclásico siempre es impredecible. Boca tiene la capacidad de sorprender y aprovechar el factor emocional de jugar en su estadio", respondió el Chat GPT a la pregunta sobre quién se puede quedar con el Superclásico. A su vez, agregó que el "Millonario" tiene un 55% de probabilidades de ganar, mientras que su rival de toda la vida un 45% pero no se puede descartar que dé la sorpresa.

Por otro lado, la IA brindó un resultado en base a su análisis y aseguró que los de Gallardo ganarán por 2 a 1 en la Bombonera. A la hora de justificarlo, aseguró: "Creo que River tiene la calidad y el juego para imponerse, especialmente si el partido se juega en un contexto de presión alta. Boca, aunque puede sorprender, probablemente tendrá dificultades ante un River que suele manejar bien el ritmo de los partidos importantes. Sin embargo, no sería raro que Boca logre un gol o incluso force un empate parcial, ya que en su estadio siempre tienen esa “energía extra” que los hace difíciles de vencer". Por último, sostuvo que el visitante conseguirá un gol en cada tiempo y el tanto del local será por un descuido del "Millonario", además de que no será un resultado abultado "pero River se lo lleva".

Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El equipo dirigido por Claudio Úbeda recibirá al de Marcelo Gallardo el domingo 9 de noviembre a las 16 en La Bombonera, por la fecha 15 del máximo certamen del fútbol argentino. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports (servicio de cable más el del Pack Fútbol). En tanto, el streaming irá por sus propias plataformas Disney+ y TNT GO, además de otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.