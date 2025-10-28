Una figura de ESPN brotó de bronca porque ganó Milei las elecciones 2025.

Una estrella de ESPN en la televisión argentina brotó de furia porque La Libertad Avanza, el partido liderado por Javier Milei, ganó las elecciones 2025. A través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), un periodista periodista y relator del canal deportivo dejó en claro que le molestó la victoria de la ultraderecha en los comicios de medio término a nivel nacional, con alrededor del 41° de los votos.

El protagonista es nada menos que Leonardo Gentili, quien disparó munición gruesa mediante una publicación en su perfil de @leogentiliok. En el mensaje breve pero contundente, el comunicador opinó que "perdieron los jubilados, la universidad pública y la gente con discapacidad".

Al mismo tiempo, el panelista de 53 años dejó en claro que "ganó Estados Unidos. Cuando ganó EE.UU. con (Carlos) Menem, (Fernando) De la Rúa y (Mauricio) Macri, perdieron las pymes, la industria nacional y los sectores más vulnerables". Y sentenció que "en esos casos estaba la casta de hoy: (Federico) Sturzenegger, (Patricia) Bullrich, (Luis) Caputo... Final cantado".

Leo Gentili, periodista y relator de ESPN, estalló por la victoria de Milei.

Leo Gentili fulminó a José Luis Espert y a Karen Reichardt

Anteriormente, el relator también había cruzado en su cuenta oficial de X a los candidatos de La Libertad Avanza, aunque finalmente el expanelista de Animales Sueltos (América TV) se bajó y quedó en su lugar Diego Santilli. Precisamente cuando Espert declinó su candidatura en la Provincia de Buenos Aires por las acusaciones de sus vínculos con el narcotráfico, el periodista deportivo escribió "uno menos, chau" con una imagen del protagonista.

Unos días después, fustigó a la ex Brigada Cola (Telefe), cuando ella dijo que los que no estaban de acuerdo con ella eran "enfermos mentales". Fue entonces cuando "Leo" Gentili recogió el guante al respecto y disparó: "Si votan ´esto´, después no se sorprendan. PD: nada peor que la persona grasa y tilinga que se cree distinguida".

Por último, el experimentado relator volvió a cargar las tintas sobre Espert: "Che, hace rato no te escucho en la radio, ni te veo en la tele. Ni siquiera escapar en moto. Debo reconocer que no se te extraña nada". De hecho, concluyó que "ya sos parte del baldío de la historia. No das ni para un mal recuerdo. Hasta siempre, pelado corrupto financiado por narcos".

A pleno contra el excandidato de Milei en la Provincia de Buenos Aires, Gentili completó: "El financiado por narcos, Espert, ¿irá a votar? Fuíste Espert!! Y dijiste: ´Quise hacer mi aporte a la política´. Jajaja... Sos un chiste en vos mismo: el aporte te lo hizo (Fred) Machado".