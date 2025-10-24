Closs destrozó a Falcón Pérez en ESPN por el polémico arbitraje en Argentinos vs. Belgrano: "Un límite"

Closs destrozó a Falcón Pérez por el polémico arbitraje en Argentinos vs. Belgrano

Mariano Closs liquidó a Yael Falcón Pérez después de su polémico arbitraje en Argentinos Juniors vs. Belgrano de Córdoba. A poco menos de 10 minutos para el final del partido cuando empataban 1 a 1, el colegiado vio una infracción de Gerónimo Heredia contra Alan Lescano que derivó en un penal para el "Bicho". En la edición de ESPN F12 de este viernes 24 de octubre, el relator lanzó una furiosa crítica contra quien impartió justicia en la mencionada semifinal de la Copa Argentina.

Después de escuchar las palabras de Ricardo "Ruso" Zielinski en conferencia de prensa, el periodista comenzó a dar su opinión al respecto y no perdonó. En sus declaraciones, el experimentado entrenador no sólo cuestionó al árbitro, sino también hizo mención a las veces que su equipo fue perjudicado con él en el cargo. Por supuesto, sus dichos no pasaron desapercibidos y en el ciclo televisivo de la señal de Disney con Closs a la cabeza no lo dejaron pasar.

La picante crítica de Closs a Yael Falcón Pérez en ESPN F12

"¿Saben cómo se llama esta jugada u otra? Lo voy a resumir en una palabra: este tipo de maniobras se llama 'sistema'. El sistema es así, no hace falta describir. El tema es que la gente esto no lo conoce. ¿Por qué el día que Argentinos Juniors el día que jugó contra Instituto Malaspina no dijo nada? Por eso Luifa (Artime) no protesta", esbozó el periodista que dejó en claro que una protesta puede caerle en contra al equipo que la haga. A su vez, agregó: "Siempre digo que los árbitros saben todo a la hora del arbitraje. Todos saben dirigir, el reglamento y de fútbol. Yo les digo a ustedes que ahora se van a enojar con las polémicas, yo los escucho. Esto no es Argentinos Juniors vs. Belgrano solamente".

El escandaloso penal que Yael Falcón Pérez le dio a Argentinos Juniors contra Belgrano en la Copa Argentina

Posteriormente, el conductor de F12 apuntó directamente contra Falcón Pérez y esbozó: "El otro día a un árbitro, telefónicamente le decía que esto pasaba en la época de Arsenal con Julio. No son ni siquiera inteligentes. Porque por lo menos si marcan un penal que sea uno que nosotros, los periodistas y la gente podamos decir: 'che, lo estaba agarrando'. No quiero romper un código con Falcón Pérez, pero la próxima lo hago. Sabe lo que estoy diciendo... cancha de Tigre, Falcón Pérez, acordate, el año pasado... porque tengo códigos. Yo hablo de fútbol, pero hay un límite, flaco".

La fuerte declaración del Ruso Zielinski contra el arbitraje

"No soy de hablar de los árbitros. Si ustedes ven el penal el que agarra es el jugador de Argentinos Juniors. Eso no significa que juguemos bien. Ahora... no puede cobrar todas las chiquitas, amonestarnos a todos los jugadores. Hoy vinimos y nos perjudicaron un montón. Termínenla. A mí me parece que hay árbitros que se hacen bien los tontos y quedan bien con determinada gente", comenzó el DT en su análisis con respecto al arbitraje.

A su vez, habló de lo que fue el partido e insistió con su opinión: "Creo que hoy jugamos mal el segundo tiempo y nos empataron bien, el penal es una vergüenza. ¿Cuántas veces nos van a cagar? Trato de no hablar de los árbitros y no lo hago hace 10 años. Llega un momento en el que te hinchás los quinotos. ¿Van a hacer algo o va a seguir así? Lo mínimo que queremos es que haya un tipo que se comprometa para que el juego sea parejo, no uno que maneje el partido. La frutillita del postre era que estaba buscando una situación para cobrar penal porque el foul fue al revés".