Histórico triunfo de Argentinos Juniors en la Copa Argentina: finalista por primera vez en su historia

Argentinos Juniors es el primer finalista de la Copa Argentina 2025.

Argentinos Juniors superó por 2 a 1 a Belgrano en las semifinales de la Copa Argentina 2025 y se convirtió en el primer finalista del certamen. Con goles de Hernán López Muñoz y Tomás Molina, el 'Bicho' logró dar vuelta un resultado adverso tras un tanto de Lucas Zelarrayán para el 'Pirata' en el primer tiempo. Ahora, espera por su próximo rival para definir el título, que saldrá del ganador entre River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza que se enfrentarán este viernes.

El resumen de la clasificación de Argentinos Juniors a la final de la Copa Argentina

El encuentro comenzó con ambos equipos intentando no arriesgar en las salidas con pelota, con una apuesta clara del cuadro de La Paternal por acercarse al área rival mediante combinaciones. Después de media hora, sin embargo, el que golpeó primero fue el 'Pirata': Lucas Zelarrayán aprovechó un rebote tras un ataque por el sector izquierdo y sacó un remate desde afuera del área que se desvió en un defensor y descolocó a Sergio 'Chiquito' Romero. Así, los dirigidos por Ricardo Zielinski abrían el marcador a los 36 minutos del primer tiempo.

El 'Bicho' reaccionó rápido con un gran tiro libre de Alan Lescano que reventó el travesaño del arco defendido por Thiago Cardozo apenas un minuto después. Aún así, Belgrano logró mantener la ventaja al entretiempo en el duelo disputado en el Gigante de Arroyito de Rosario Central.

Ya en el complemento, Argentinos se hizo dueño de las acciones: el conjunto de Nicolás Diez comenzó a generar más ocasiones de peligro y la asfixiante presión le permitía recuperar rápidamente la pelota y volver a atacar. Con este panorama, el empate no tardó en llegar luego de una gran combinación entre Diego Porcel y Federico Fattori, quienes realizaron una pared para que el número '47' asista a Hernán López Muñoz que definió solo en el área chica para el 1 a 1.

El 'Tifón' continuó con su gran ritmo en el partido y los cambios del DT del elenco cordobés no lograron dar vuelta el curso de las acciones. A falta de diez para el final, Gerónimo Heredia sujetó a Lescano a la salida de un córner y el árbitro Yael Falcón Pérez decretó penal a pesar de las protestas. El encargado de ejecutarlo fue Tomás Molina, que con un fuerte remate cruzado puso el 2 a 1 y sentenció el encuentro de forma definitiva.

Video: los goles de Zelarrayán, López Muñoz y Molina en Argentinos vs. Belgrano

Las formaciones de Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba en las semifinales de Copa Argentina

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Francisco González Metilli, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski

Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Gabriel Florentín; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez

Belgrano vs Argentinos Juniors: Ficha técnica