Mariano Closs se cansó en ESPN y estalló en vivo contra la AFA: "Se equivocó"

Closs se cansó en ESPN y estalló en vivo contra la AFA

Mariano Closs lanzó una fuerte crítica a la AFA durante una nueva emisión de ESPN F12. El conductor de la señal de Disney no se guardó nada a a hora de realizar un picante análisis sobre el arbitraje en uno de los partidos del Torneo Clausura 2025, que tuvo varias polémicas. Como es habitual, el periodista no se guardó nada y nuevamente apuntó contra el colegiado que estuvo a cargo del cotejo, pero también contra las autoridades.

En este caso, el periodista hizo referencia al cruce que protagonizaron Tigre y Barracas Central en la noche del pasado lunes 20 de octubre en Victoria. Jorge Baliño fue quien impartió justicia y Héctor Paletta estuvo desde el VAR, pero dejaron pasar dos penales claros para el "Matador" que el relator repasó horas después en su programa. Claro que lo hizo con un duro mensaje para la Asociación del Fútbol Argentino y Federico Beligoy.

La fulminante crítica de Mariano Closs al arbitraje y la AFA por las polémicas en Tigre vs. Barracas Central

"Entendemos que Baliño se equivocó bastante, y el señor Paletta también, casualmente fue Tigre vs. Barracas el partido. Sigue redactando las conclusiones (Fernando) Rapallini, están saliendo todas juntas de la tercera fecha aproximadamente. Es un libro, van a hacer una enciclopedia", lanzó el periodista deportivo en su análisis sobre este duelo, en el que también incluyó al Gerente Técnico Arbitral en su mensaje. El encuentro en cuestión culminó 2 a 2, pero estuvo cargado de polémicas como una infracción dentro del área a Ignacio "Nacho" Russo en el primer tiempo y otra a Guillermo Soto en el complemento.

"Las cámaras de televisión me dicen que no advirtieron. La patada es clárísima y era penal", agregó el conductor haciendo referencia a la segunda acción donde en la transmisión se vio el claro contacto que tanto el juez principal como el VAR ignoraron. Sobre este sistema, el periodista también dio su opinión y continuó con sus críticas: "Es extraordinario cómo los árbitros no ven o no quieren ver lo que tendrían que ver si no hubiera VAR... Lo que habrá sido el fútbol sin VAR, ¿no? Para bien o para mal".

Jorge Baliño estuvo al frente del polémico duelo entre Tigre y Barracas Central por el Torneo Clausura

La crítica a la falta de recambio en el arbitraje del fútbol argentino

Uno de los detalles que Closs no dejó pasar en su análisis fue el lugar que se le da a algunos árbitros en la Primera División y dio el ejemplo con el colegiado de Tigre vs. Barracas. "Baliño venía de dos fechas muy buenas, pero se derrumbó el castillo. Es una persona de edad... Hay muchos árbitros que los tienen postergados que dirigen bien y no los ponen en Primera", lanzó. A su vez, se dirigió directamente a Beligoy para que esto cambie en un futuro y cerró: "A veces se deslucen en la Primera Nacional o en la tercera división y estiran las carreras de algunos. A Fede le queremos pedir que haga justicia con algunos árbitros".