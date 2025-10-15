Mariano Closs fulminó a Moretti en ESPN tras escapar de la sede de San Lorenzo: "Basta"

Closs fulminó a Moretti en ESPN tras su vergonzoso momento en San Lorenzo

Mariano Closs destrozó a Marcelo Moretti después de su escapada de la sede de San Lorenzo, el pasado lunes 13 de octubre del 2025 por la tarde. El conductor de ESPN F12 habló acerca de esta cuestión que sin dudas generó molestia entre los hinchas y no pasó para nada inadvertida. Por supuesto, sus dichos trascendieron debido a la manera de dirigirse contra el actual Presidente del club, que hace meses protagonizó un escándalo que marcó para mal su ciclo.

El hecho de haber recibido dinero por parte de la madre de un juvenil y el video que se viralizó en su momento complicaron al dirigente, que poco después pidió licencia en su cargo. Sin embargo regresó más allá de todo y siendo sumamente cuestionado por la hinchada. Igualmente, más allá del repudio no dejó de estar cerca del elenco de Boedo y lo sucedido horas atrás es una demostración de ello, aunque en esta ocasión recibió una tajante crítica de Closs en vivo en la televisión argentina.

"La imagen de Moretti es muy fea. Así no puede vivir este hombre, no puede salir a la calle... Una cosa son palabras y otra cosa es ver los hechos. Vos decís una cosa y es lo que uno puede pensar con sentido común. ¡Basta! ¿Qué está haciendo?", esbozó el periodista en el inicio de su análisis sobre el presente de la institución azulgrana. A su vez, añadió: "Algún compañero de acá me dijo que también están aquellos que pusieron dinero para San Lorenzo y le deben estar diciendo que se haga cargo porque quieren cobrar. Con él los hinchas habrán pensado que como cara nueva, no popular mediáticamente, iban a ver que el club vaya para adelante y hoy es el dolor tiene esa gente".

Marcelo Moretti sigue en medio del escándalo en San Lorenzo y Mariano Closs lo liquidó en ESPN

Luego, quien también participó de la charla además del equipo de F12 en el estudio fue Juan Carlos "Profe" Pellegrini. El periodista que sigue la campaña del "Ciclón" contó detalles de la interna en el club y no se guardó nada: "Los jugadores no lo quieren ver ni en figurita a Moretti. Cuando se enteraron que iba a viajar a Tucumán pusieron el grito en el cielo, estuvieron a punto de no concentrar y todavía falta cobrar parte del sueldo de julio, agosto y septiembre, van al límite siempre de los tres meses. Ya nadie le cree".

La deuda millonaria que impactó en San Lorenzo en medio del escándalo con Moretti

El "Ciclón" recibió una notificación por la Justicia por la que tiene cinco días para abonar una cifra cercana a los 4.7 millones de dólares con el fondo suizo AIS Investment Fund, debido al préstamo que recibió por la cesión de derechos de la transferencia de Adolfo Gaich al CSKA Moscú de Rusia en 2020 y que nunca devolvió. El club europeo no estuvo de acuerdo en abonarle a AIS, que había puesto el dinero, y en cambio se lo envió directamente a la directiva de Boedo, que no cumplió con las cuotas ni con los métodos de pago con el fondo suizo.

Por el incumpliento, hace algunas semanas la corporación suiza solicitó la quiebra de San Lorenzo, sumado a que en 2024 el "Cuervo" ya había sido condenado a pagar 3.938.419,31 dólares más intereses por la deuda. Sin márgen la dirigencia tiene, a partir de este martes 14 de octubre cinco días para juntar el dinero y abonarlo en una cuenta informada por los suizos, ya que el club argentino no contaría con instancias para apelar ante ningún tribunal.