Escándalo en San Lorenzo: Moretti huyó de la sede del club arriba de un patrullero

El conflicto institucional en San Lorenzo parece no encontrar un final. Después de que la Justicia haya habilitado formalmente el regreso de Marcelo Moretti a la presidencia del club, y una semana después, el dirigente volvió a la sede para retomar sus funciones. El tema es que lo hizo rodeado de policías y de custodio, la gente de San Lorenzo se agolpó para tratar de apuntar con el mandatario e insultarlo. Los hinchas empezaron a agolparse y luego el mandatario tuvo que abandonar el lugar en patrullero de la policía de la Ciudad.

Varios hinchas que pasaban por la zona expresaron su rechazo con insultos mientras Moretti ingresaba para reunirse con los empleados y oficializar su retorno. Moretti había estado alejado tras un escándalo que lo involucró en una cámara oculta donde supuestamente aceptaba coimas para fichar a un juvenil. Además, su mandato estuvo en riesgo luego de múltiples renuncias que llevaron a declarar una acefalía en el club a mediados de septiembre, lo que generó un gobierno de transición y la posibilidad de elecciones anticipadas.

La Cámara Civil respaldó la medida cautelar presentada por Moretti y afirmó que “la supuesta acefalía del club fue irregular”. En ese sentido, ordenó que el proceso se retrotrajera hasta que la Comisión Directiva se reúna de forma legítima y según el Estatuto, informó la institución en sus redes sociales.

Ulises Morales, presidente de la disuelta Mesa Directiva y uno de los firmantes de esa decisión, no ocultó su rechazo hacia Moretti. En diálogo con Radio La Red, Morales dijo: “Fue un diálogo poco feliz, en malos términos. Yo creo que Moretti antes de asumir debería someterse a una pericia psiquiátrica. No está mentalmente preparado”. Asimismo, Morales reveló un mensaje que recibió del dirigente: “Me envió un mensaje burlándose porque vuelve. ¿Les parece que la situación del club está para burlarse? Es patético. Creo que no está bien, es una persona que miente descaradamente”.