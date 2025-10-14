Independiente perdió y Closs lapidó a Gustavo Quinteros en ESPN: "No se calma"

La brutal crítica de Closs a Quinteros en ESPN por la derrota de Independiente

Independiente vive un muy mal momento que se profundizó con la derrota contra Lanús el pasado domingo en Avellaneda. El "Rojo" de Gustavo Quinteros cayó por 2 a 0 contra el "Granate" en condición de local y Mariano Closs analizó lo sucedido en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini con una picante crítica para el equipo. Es que no levantan cabeza, siguen en el último puesto de la Zona B y atraviesan un momento realmente preocupante.

Después de la eliminación de la Copa Sudamericana tras el escándalo con Universidad de Chile, el "Rey de Copas" no volvió a ser el mismo. Para colmo, por los flojos resultados en el reinicio de la temporada Julio Vaccario dio un paso al costado y llegó el nuevo DT para intentar revertir este presente. Uno de los apuntados por el periodista y conductor de ESPN F12 fue el propio entrenador, quien se fue expulsado por los insultos al árbitro Fernando Echenique como también Santiago Montiel por la roja que recibió poco antes del final del encuentro.

La brutal crítica de Closs a Independiente en ESPN

"Se viste bien, es serio y se la pasa gritando e insultando a todos los árbitros, no en Independiente sino en todos los equipos. Es un señor que a los referí les dice barbaridades. Si el técnico no se calma los jugadores no se van a calmar. Ha sido así y es su temperamento. Aunque tenga razón se va a tener que calmar", esbozó el conductor de la señal de Disney acerca del accionar del DT de Independiente que desde su arribo cosechó dos empates y una derrota.

Gustavo Quinteros, apuntado por Mariano Closs en ESPN F12

Por otro lado, el periodista también habló de ciertos aspectos futbolísticos del equipo que no funcionaron: "A Lomónaco lo vi impreciso y a Galdames no lo vi bien. Montiel, que sus características futbolísticas serán positivas pero repite la inmadurez. Un día le tienen que decir 'pará, pibe. hasta acá llegamos, basta de enojarte. estás en todas'. Debería seguir aprendiendo pero no lo podés dejar afuera de acuerdo al rendimiento de Independiente". Por último, Closs también hizo referencia al primer tanto del "Granate" marcado por Walter Bou en el que el arquero local fue responsable luego de que Federico Vera no alcance a despejarla y lanzó: "Fue todo de Rey. Flaco ¡Tenés que moverte!".

El mal momento de Independiente en el Torneo Clausura

El "Rojo" de Avellaneda no levanta cabeza en el certamen doméstico en el que acumula sólo seis unidades producto de la misma cantidad de empates sumados a las cinco derrotas. De esta manera, ocupa el último puesto en la Zona B con seis unidades menos que Godoy Cruz que marcha anteúltimo. Si bien está lejos del descenso tanto en la tabla anual como en la de los promedios, su presente es muy preocupante y se aleja cada vez más de la clasificación a las copas internacionales del 2026. De hecho, está a ocho de Barracas Central que hoy sería el último en ingresar a la Sudamericana.

Lo que se viene para Independiente en el Torneo Clausura