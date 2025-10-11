Otro revés económico para Independiente: la deuda millonaria que reclama un club del exterior

Otro revés económico para Independiente: la deuda que reclama un club del exterior

Independiente afronta un nuevo inconveniente a nivel económico y tiene que ver con una deuda millonaria que deberá pagar por el pase de una de las principales figuras del plantel que comanda Gustavo Quinteros. El Red Bull Bragantino de Brasil hizo un reclamo correspondiente a las cuotas que el "Rojo" no abonó de la transferencia de Kevin Lomónaco e impactó directamente en el elenco de Avellaneda. Ante esto, tendrán la oportunidad de saldar el importante monto mientras el DT busca que su equipo vuelva a ser protagonista.

Lo cierto es que desde el club brasileño alzaron su queja a la FIFA debido a que el "Rey de Copas" no completó el primer pago por el zaguero que fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina. El mismo constaba de 750.000 dólares por el 75% del pase de los cuales sólo abonaron 400.000, por lo que restaban otros 350.000. Esta situación derivó en que la institución paulista solicite el pago total del contrato, lo cual pone en jaque a Independiente, que tampoco la pasa bien en el Torneo Clausura y se juega todo contra Lanús este fin de semana.

La deuda millonaria que Bragantino le reclama a Independiente

El reclamo de Bragantino es que el "Rojo" deberá abonar los 2.600.000 restantes del pase por el futbolista llegado en 2024 más allá de que el "Rojo" podía abonar la primera cuota hasta finales del 2026. Por supuesto, dependerá de lo que se defina desde la FIFA, pero sin dudas tener que cancelar dicha deuda no sería para nada favorable para los de Avellaneda que ya pasaron por esta situación. Por otro lado, cabe destacar que el contrato del central con el club se extiende hasta finales del 2027 y es una pieza fundamental en el armado del equipo.

Red Bull Bragantino de Brasil le reclama a Independiente una deuda millonaria por el pase de Kevin Lomónaco

En cuanto a lo que se viene para Independiente, recibirá a Lanús este domingo 12 de octubre a las 21.15 en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini con el objetivo de resurgir en el Torneo Clausura. Tras la llegada de Gustavo Quinteros como DT cosecharon dos empates y ocupan el último lugar de la tabla en la Zona B con 5 partidos por delante. Actualmente, el "Rey de Copas" acumula sólo 6 unidades y está a 8 de San Martín de San Juan que hoy ingresaría en los playoffs. A la misma distancia están de San Lorenzo en la anual pensando en la clasificación a las copas internacionales del 2026.

Los números de Kevin Lomónaco en Independiente

Partidos: 58.

Goles: 2.

Asistencias: 1.

El fixture de Independiente en el Torneo Clausura