Independiente, al borde de la eliminación en el Torneo Clausura: las cuentas que hace

Independiente se complica de cara al 2026

La renovación de cuerpo técnico generó una gran cantidad de esperanzas por ver algo distinto dentro del campo de juego, pero los resultados y el rendimiento deportivo exponen que Independiente se encuentra lejos de cambiar. A Gustavo Quinteros no le llueven comentarios negativos porque recién lleva dos partidos, sin embargo debe encontrar una solución para obtener un cambio de rumbo en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino.

El cuerpo técnico vigente asumió en el clásico contra Racing y consiguió un empate (0-0 de visitante), en un partido que había sido etiquetado de gran riesgo. Mientras que en la tarde del sábado se registró una nueva igualdad ante Godoy Cruz en Mendoza. La única diferencia que hubo fue el tanto que Santiago Montiel convirtió desde el punto penal. Luego, el rendimiento del equipo está lejos de ser lo que los hinchas desean.

Esta colección de dos empates de Quinteros se une a la campaña realizada por Julio Vaccari y da como resultado que Independiente sea el único equipo del Clausura que no sepa lo que es sumar tres puntos. Una racha que permite explicar porque se encuentra último en la Zona B con seis unidades, que son producto de la misma cantidad de igualdades y cuatro derrotas. Igualmente, tiene un cotejo menos disputado porque debe el choque ante Platense como local.

Sin dudas se trata de un presente que debe mejorar, debido a que para clasificar a los octavos de final del certamen tendría que encadenar al menos una racha de cuatro victorias consecutivas y esperar que algunos de sus competidores pierdan puntos. Hoy está a 7 puntos de Gimnasia de La Plata (8°), con 18 en juego aún para el "Rey de Copas".

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, que preocupa a Independiente

La tabla anual 2025 que alarma a Independiente

Mientras tanto, el acceso a las Copas internacionales de la temporada 2026 se encuentra complicado también. Es que el "Rojo" se coloca a 8 puntos de Barracas Central, que es el último en ingresar a la Copa Sudamericana, con sólo 18 en juego para el cuadro de Avellaneda.

Los partidos que le quedan a Independiente en el Clausura

Independiente vs. Lanús.

San Martín de San Juan vs. Independiente.

Independiente vs. Atlético Tucumán.

Deportivo Riestra vs. Independiente.

Independiente vs. Platense (postergado, sin fecha aún).

Independiente vs. Rosario Central.

¿Quinteros le apunta al 2026?

En la conferencia de prensa, el estratega manifestó una serie de frases que permiten entender que Independiente se encuentra lejos de pelear por un título y que los próximos partidos serán un banco de pruebas con el fin de armar la base del 2026. "Hay niveles bajos y sé que pueden dar mucho más. Hay que seguir trabajando en la confianza y en cosas que nosotros queremos hacer distinto a lo que venían haciendo”, expresó.

“Hay jugadores que están caídos porque quizás hoy nos vemos lejos de los ocho o de pelear por entrar a la Sudamericana. Faltan pocos partidos“, agregó. Una declaración muy dura, pero que también es realista, ya que el entrenador asumió en medio de la temporada y con un equipo que no armó con base en sus preferencias deportivas.

Independiente quiere a dos refuerzos que juegan en River

De cara al mercado de pases de verano, el periodista Damián Iribarren en ESPN expuso que Gustavo Quinteros se encuentra interesado en dos jugadores de River para sumar a Independiente y así obtener un salto de jerarquía, además de cierta experiencia que le falta en sectores claros como en la mitad de la cancha y el zona de ataque.

"El nueve que quiere y que le gusta al DT es Miguel Borja. El volante interno que suena y también gusta pensando en lo que viene es Nacho Fernández", comentó. Lo particular es que ambos van a quedar libres del "Millonario", debido a que Marcelo Gallardo decidió que no renueven sus contratos.