Independiente igualó 1 a 1 con Godoy Cruz y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Independiente empató 1 a 1 en su visita a Godoy Cruz en Mendoza por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. El equipo de Gustavo Quinteros, quien tuvo su segunda presentación como director técnico tras la igualdad sin goles en el Clásico de Avellaneda frente a Racing, comenzó arriba en el marcador gracias a un gol de Santiago Montiel desde el punto de penal. Sin embargo, el 'Tomba' logró convertir en el arranque del complemento con un cabezazo de Agustín Auzmendi y estuvo cerca de ganarlo sobre el final.

Con este resultado, el 'Rojo' continúa sin poder ganar en el ámbito local: lleva seis tablas y cuatro derrotas, la peor marca en la historia de la institución en un arranque de campeonato, y con apenas seis unidades se ubica último en la Zona B, lejos de los puestos de clasificación a playoffs. El cuadro mendocino, por su parte, tampoco pudo despegarse del fondo de la tabla de posiciones y, con un partido más, quedó anteúltimo con nueve puntos.

El resumen del empate entre Independiente y Godoy Cruz

Independiente llegó al encuentro tras el empate sin goles en el Clásico de Avellaneda frente a Racing y con la necesidad de sumar por primera vez de a tres en el certamen; en diez fechas disputadas, el equipo que dirige Gustavo Quinteros (quien hizo su presentación oficial ante la 'Academia') empató seis y perdió cuatro duelos. Por su parte, Godoy Cruz cayó frente a San Lorenzo por 2 a 0 y también precisaba de un resultado para despegarse del fondo de la tabla de posiciones e ilusionarse con meterse en los playoffs.

A pesar de ser dominado por su rival en los primeros minutos, el 'Rojo' se encontró con una chance inmejorable a los 20 minutos del primer tiempo: tras una gran acción individual de Matías Abaldo, el uruguayo cayó derribado dentro del área y el árbitro Andrés Gariano sancionó penal. Santiago Montiel se hizo cargo de la ejecución, y con un buen remate abrió el marcador para su equipo.

En el arranque del complemento, los comandados por Walter Ribonetto lograron la igualdad tras un gran cabezazo de Agustín Auzmendi luego de un centro desde la derecha por parte de Nicolás Fernández, quien aprovechó un flojo despeje de Abaldo. Independiente contó con algunas oportunidades pero no logró concretarlas; en una de ellas, el atacante uruguayo remató dentro del área y la pelota impactó en la mano de un defensor, pero ni Gariano ni el VAR (manejado por Germán Delfino) decidió cobrar la infracción.

En una de las últimas acciones del partido, Franco Paredes sujetó de la camiseta a Auzmendi y el juez principal le mostró la segunda tarjeta amarilla por lo que el defensor central se fue expulsado y dejó a Independiente con un futbolista menos.

Las formaciones de Godoy Cruz e Independiente por la fecha 11 del Torneo Clausura

Godoy Cruz: Franco Petroli; Juan Escobar, Mateo Mendoza, Juan Morán, Lucas Arce; Nicolás Fernández, Guillermo "Pol" Fernández, Vicente Poggi; Agustín Auzmendi, Agustín Valverde, Luca Martinez. DT: Walter Ribonetto.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Cedrés; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.

Godoy Cruz vs. Independiente: ficha técnica