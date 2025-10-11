El sentido festejo de Lo Celso y la dedicatoria a Russo en la Selección Argentina: "Legado muy grande"

El sentido festejo de Lo Celso y la dedicatoria a Russo en la Selección Argentina

La Selección Argentina venció 1 a 0 a Venezuela con gol de Giovani Lo Celso en Estados Unidos y el propio jugador le dedicó el tanto a Miguel Ángel Russo, el histórico DT fallecido el pasado miércoles 8 de octubre que en su etapa como jugador marcó un sólo tanto con la "Albiceleste" y fue ante el mismo seleccionado. A su vez, el surgido en Rosario Central habló tras el encuentro y esbozó unas sentidas palabras recordando al exentrenador de Boca Juniors como también a su hijo "Nacho", que pocas horas antes convirtió para Newell's ante Tigre. Por supuesto, sus dichos no pasaron para nada inadvertidos entre los hinchas y los fanáticos del fútbol.

El equipo de Lionel Scaloni, que no contó con Lionel Messi, venció a su par "Vinotinto" y el próximo martes enfrentará a Puerto Rico por el segundo amistoso internacional de esta fecha FIFA. El volante rosarino fue parte de la formación inicial y fundamental para el triunfo conseguido pensando en el Mundial del año próximo. Luego del encuentro, el propio Lo Celso habló de lo que generó la muerte de "Miguelo" y por qué le dedicó el grito cuando corría la primera media hora de juego.

Lo Celso y una dedicatoria especial para Russo en la Selección Argentina

"Estos días fueron muy emotivos por lo de Miguel. Afectó a todo el mundo del fútbol porque dejó un legado muy grande en todos los clubes por los que pasó, una persona muy querida", lanzó "Gio" con TyC Sports tras la victoria de la Selección. Cabe destacar que luego de marcar su gol tras el pase de Lautaro Martínez lo celebró formando una letra M con sus manos haciendo honor al técnico que hizo historia en el conjunto "Canalla".

Por otro lado, el hombre del Betis hizo referencia a "Nacho" Russo, quien en Rosario marcó el gol de Tigre contra Newell's por el Torneo Clausura. "Como dijo su hijo, que hoy le tocó convertir, no hay mejor forma de representarlo que en una cancha de fútbol. Quiero dedicarle el gol y el triunfo a él y a toda su familia". A su vez, el atacante luego publicó la foto de su celebración y escribió: "Miguel siempre presente. Esto va por vos y para vos".

La foto subida por Giovani Lo Celso a su cuenta de Instagram con el festejo dedicado a Miguel Ángel Russo

Los números de Lo Celso con la camiseta de Rosario Central

Partidos jugados : 54.

: 54. Goles : 3.

: 3. Asistencias: 10.

El gol de Nacho Russo para Tigre ante Newell's

El futbolista del "Matador" de Victoria jugaba un partido especial en Rosario después de la muerte de su padre días antes. Después de despedirlo en Buenos Aires, el propio jugador viajó para disputar este encuentro contra la "Lepra" y marcó uno de los goles del partido para luego arrodillarse en el verde césped y romper en llanto.

La alegría le duró poco a Tigre ya que pocos minutos después llegó el empate del elenco de casa cuya gente fue protagonista antes del comienzo del partido. El público leproso se ganó el repudio de muchos por los silbidos en el minuto de silencio por la muerte de Miguel Ángel Russo y dicha acción no tardó en hacerse viral.