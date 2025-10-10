El nuevo video de Boca para despedir a Miguel Ángel Russo: "Gracias eternas"

El nuevo video de Boca para despedir a Miguel Ángel Russo

Boca Juniors publicó un nuevo video para recordar y despedir a Miguel Ángel Russo después de la triste noticia de su muerte el pasado miércoles 8 de octubre. El "Xeneize", que confirmó el deceso del histórico entrenador días atrás, primero compartió un posteo emotivo y luego una foto con los trofeos que levantó en sus ciclos. Ahora, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme se encargó de dejar algunas palabras sentidas y otro video.

Por supuesto, el mismo no pasó para nada inadvertido entre los hinchas que se acercaron hasta ayer por la noche a La Bombonera a despedirlo. Rápidamente la publicación se llenó de comentarios y likes de los fanáticos que con tristeza no dudaron en acercarse al recinto tras el fallecimiento de "Miguelo". Tan sólo 20 segundos le alcanzaron al elenco "Azul y Oro" para generar emoción entre sus millones de seguidores en las redes sociales.

"Amor con amor se paga. Gracias eternas", escribieron en el posteo en la cuenta de Boca Juniors con un video del propio Russo saliendo del verde césped del estadio. De fondo sonó "El amor después del amor" de Fito Páez y sobre el final aparece la frase "Hasta siempre, Miguelo", sumado al año de su nacimiento y el símbolo infinito. Varios usuarios dejaron su mensaje de agradecimiento por el regreso a la institución y por haber elegido al "Xeneize" en un momento por demás delicado.

De hecho, fue él quien habló con Juan Román Riquelme y en una charla previa a su vuelta le expresó el deseo de ser el DT asumiendo que prefería "morirse como técnico de Boca y no en un sillón". Lamentablemente, ahora el fútbol argentino y mundial llora su partida mientras el club no deja de recordarlo. En su último ciclo, el nacido en Lanús dirigió 13 partidos de los cuales ganó 3, perdió 3 y empató los 6 restantes entre Mundial de Clubes en Estados Unidos, Copa Argentina y Torneo Clausura.

La sentida despedida de Leandro Paredes desde Estados Unidos con la Selección Argentina

El volante campeón de todo con la "Albiceleste" que regresó al "Xeneize" tras el Mundial de Clubes habló de la triste noticia sobre la muerte de "Miguelo". En la previa de los compromisos con el equipo de Lionel Scaloni, el mediocampista dialogó con ESPN y esbozó: "Enterarnos fue durísimo, muy triste. Nos llegó la noticia en medio del entrenamiento. Después ver como la gente lo despidió y el cariño que recibió su familia fue algo espectacular".

Por otro lado, el exhombre de la Roma recordó al técnico de la mejor manera y contó que estuvo pendiente todo el tiempo y hablando tanto con sus compañeros como con Juan Román Riquelme. "Me quedo con todo. Con el legado que dejó, la huella que el tiempo no borrará nunca. Ganó lo más importante en este ambiente que es el respeto de todo el mundo y sólo tengo palabras de agradecimiento, de respeto", agregó Paredes.

