Gustavo Quinteros respira en Independiente: recupera a una figura ante Lanús

Quinteros contará con el regreso de un jugador clave en Indpendiente para recibir a Lanús.

Independiente necesita cortar la racha de diez partidos sin triunfos por el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino y, para el encuentro del domingo ante Lanús, el entrenador Gustavo Quinteros tiene una noticia para sonreír. Entre varias bajas del plantel por distintos motivos, Sebastián Valdez se recuperó de su problema muscular y estará presente contra el "Granate", en una zona de la cancha en la que no sobran las opciones.

Después de haber sido reemplazado en el entretiempo con San Lorenzo de Almagro, por la fecha 9, el exjugador de Central Córdoba quedó marginado del clásico con Racing y también del pasado fin de semana con Godoy Cruz. Con casi dos semanas de descanso, el defensor se recuperó de la molestia y todo indica que será el acompañante de Sebastián Lomónaco en la zaga central.

El regreso de Valdez en Independiente, sin embargo, se da en un contexto de apuros en la defensa: en primer lugar, Nicolás Freire sigue recuperándose del desgarro en la pierna y la fecha de su retorno a las canchas no está confirmado; mientras que el otro central del plantel, Franco Paredes, recibió una fecha de suspensión luego de haber sido expulsado frente al "Tomba".

En caso de que el exfutbolista de Almagro y figura del campeón de la Copa Argentina 2024 no hubiese estado en condiciones de jugar en Avellaneda, Quinteros no tendría otra opción que acudir a un juvenil de la Reserva o de las divisiones inferiores, ya que en el plantel profesional no cuenta con más alternativas que las mencionadas.

El resto del equipo sería similar al que salió desde el inicio en Mendoza, con el doble cinco entre el uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés y el Chileno Felipe Loyola. Entre las dudas, aparece la continuidad de Cristian Zabala en el lateral izquierdo y si Ignacio Pussetto se volverá a quedar con el puesto de centrodelantero.

Cuándo se juega Independiente vs. Lanús: horario, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Rojo" y el conjunto "Granate", correspondiente a la fecha 12° del Torneo Clausura, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini este domingo 12 de octubre desde las 21.15. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras alternativas.

Los partidos que le quedan a Independiente en el Clausura

Independiente vs. Lanús.

San Martín de San Juan vs. Independiente.

Independiente vs. Atlético Tucumán.

Deportivo Riestra vs. Independiente.

Independiente vs. Platense (postergado, sin fecha aún).

Independiente vs. Rosario Central.

La tabla anual 2025 que alarma a Independiente

Mientras tanto, el acceso a las Copas internacionales de la temporada 2026 se encuentra complicado también. Es que el "Rojo" se coloca a 8 puntos de Barracas Central, que es el último en ingresar a la Copa Sudamericana, con sólo 18 en juego para el cuadro de Avellaneda.

¿Quinteros le apunta al 2026?

En la conferencia de prensa, el estratega manifestó una serie de frases que permiten entender que Independiente se encuentra lejos de pelear por un título y que los próximos partidos serán un banco de pruebas con el fin de armar la base del 2026. "Hay niveles bajos y sé que pueden dar mucho más. Hay que seguir trabajando en la confianza y en cosas que nosotros queremos hacer distinto a lo que venían haciendo”, expresó.

“Hay jugadores que están caídos porque quizás hoy nos vemos lejos de los ocho o de pelear por entrar a la Sudamericana. Faltan pocos partidos“, agregó. Una declaración muy dura, pero que también es realista, ya que el entrenador asumió en medio de la temporada y con un equipo que no armó con base en sus preferencias deportivas.