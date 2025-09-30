Bronca en Independiente, marcha a la sede y juicio inminente: escándalo por el cambio de sponsor

Escándalo en Independiente por el cambio de sponsor para el 2026.

Se desató un nuevo escándalo en Independiente por la decisión del club de cambiar el sponsor principal para el 2026, ya que Atomik reemplazará a PUMA. Esta modificación ocurre en un contexto muy delicado y con varios puntos polémicos para analizar, por lo que muchos hinchas y socios se autoconvocaron para protestar frente a la sede de Avellaneda ubicada en la Avenida Mitre 470, este mismo martes 30 de septiembre del 2025 desde las 19.

¿Qué pasa en Independiente con el cambio de sponsor de Atomik por PUMA para el 2026?

El contrato con la marca de indumentaria de origen alemán, que viste al "Rojo" desde hace ya más de 15 años, culminará en diciembre del 2025. Desde el lado de la empresa argumentan que ya acordaron iniciar un convenio con la compañía argentina sin respetar previamente la cláusula ROFR (Right of First Refusal en inglés), que significa en el ámbito deportivo el "derecho de preferencia" contractual que otorga a una parte la oportunidad de igualar una oferta recibida de un tercero, antes de que la misma sea aceptada.

Es decir, antes de firmar un contrato con otra marca, debe informarle a la compañía que tiene el acuerdo vigente para conocer si está quiere igualar o mejorar dicha oferta. En el caso de ofrecer el mismo dinero, el club tiene la obligación de continuar con ese sello y renovar el vínculo. Esta cláusula ROFR, según acusan desde PUMA, no fue respetada por la dirigencia de Independiente, ya que sostienen que la comunicación de la segunda propuesta de Atomik ocurrió fuera de los plazos de tiempo establecidos en el contrato.

De esta manera, se abre la posibilidad del litigio contra el responsable (Independiente) y puede generar problemas a mediano plazo, que pueden ser sanciones institucionales y hasta deportivas. El convenio que ya tiene acordado el "Rojo" con Atomik se extiende por seis años, es decir hasta finales del 2031. Si bien la indumentaria para el plantel profesional estará lista para la pretemporada de enero del 2026, el resto de los equipos del "Rey de Copas" en todas sus disciplinas contarán con la nueva ropa recién a partir de marzo próximo.

Además de que la oferta de la marca argentina es de casi el doble del dinero que ofrece PUMA, otra ventaja en esta oportunidad es que depositarán el 40% del canon inmediatamente, mientras que los alemanes iban a distribuirlo a lo largo de las seis temporadas del vínculo. PUMA ya le informó al "Diablo" que, en el caso de que esta situación continúe así, iniciarán acciones legales contra la entidad de Avellaneda.

Crisis en la dirigencia de Independiente por el cambio de Atomik por PUMA

De acuerdo con el periodista Nelson Lafit, del medio partidario Muy Independiente, esta decisión desató una cruda interna dirigencial. De hecho, habrá una reunión de la Comisión Directiva para evaluar la expulsión de dos integrantes, por sus presuntos vínculos contractuales con la marca alemana por fuera del club.

Además, según Lafit, consideran que el vínculo personal de la marca nacional con otros miembros de la CD impulsó justamente el cambio de empresa. Por último, se avecina también un pedido de asamblea extraordinaria por parte de las minorías opositoras y de los representantes de socios oficialistas que fueron apartados de la CD.