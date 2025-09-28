Independiente sufrió por los goles anulados en el Clásico de Avellaneda contra Racing: los videos de las jugadas

Los goles anulados a Independiente ante Racing: por qué no le contaron dos tantos al equipo de Gustavo Quinteros.

Independiente y Racing igualaron sin goles en una nueva edición del Clásico de Avellaneda disputado en el Estadio Presidente Perón. Por la décima fecha del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, el encuentro entre el 'Rojo' y la 'Academia' estuvo lleno de ocasiones claras, a pesar de que ninguno de los dos equipos logró romper la resistencia de los arqueros rivales. El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros, quien hizo su presentación en el banco de suplentes, logró convertir en dos oportunidades, pero ambas conversiones fueron anuladas por offsides previos que ahogaron los festejos.

La jugada del primer gol que no subió al marcador ocurrió a los 26 minutos del primer tiempo: Santiago Montiel lideró un contraataque y asistió a Ignacio Pussetto, que picó al espacio tras el achique de la última línea defensiva del cuadro local conformada por Santiago Sosa, Franco Pardo y Nazareno Colombo. El ex Huracán sacó un potente remate desde afuera del área al primer palo que no pudo contener Facundo Cambeses; sin embargo, el juez de línea levantó su banderín y, luego de que el VAR respalde la decisión, el árbitro Nicolás Ramírez sancionó un tiro libre indirecto.

Ya en el complemento, el 'Rojo' convirtió otro tanto que no fue convalidado. Después de una gran carrera de Facundo Zabala, el lateral le cedió la pelota al chileno Luciano Cabral para que defina con gran calidad abriendo el pie; aún así, el asistente marcó una vez más que existió una posición adelantada. A pesar de los riesgos que tomó (y que casi le cuesta perder el partido en los minutos finales), la línea de tres defensores de Racing realizó una gran tarea coordinada para no habilitar a los delanteros rivales.

Video: los dos goles anulados a Independiente en el Clásico de Avellaneda por offside

Después del partido que terminó empatado 0-0 en Avellaneda entre Racing e Independiente, el clásico del partido del sur del Conurbano bonaerense volvió a dejar grandes emociones para los dos equipos. Si bien el Rojo tuvo algunas chances más -y mereció la victoria-, el conjunto albiceleste también tuvo las suyas y dominó en un determinado momento. Más allá de eso, como siempre, los grandes triunfadores están en redes sociales que se inundó de memes.

El resumen del empate sin goles entre Racing e Independiente en el Clásico de Avellaneda

Los comandados por Gustavo Quinteros tuvieron su primera chance a los 22 minutos, pero ni Santiago Montiel ni Ignacio Pussetto pudieron rematar con claridad y dejaron pasar una gran chance para la visita. Minutos más tarde, el ex delantero de Huracán marcó el primer gol del encuentro con un disparo desde fuera del área, pero la acción fue invalidada por fuera de juego del propio atacante.

A los 34 minutos sucedió la primera polémica del cotejo cuando Bruno Zuculini impactó de forma peligrosa en la pierna derecha de Kevin Lomónaco a la altura de la tibia; no obstante, el árbitro Nicolás Ramírez decidió mostrarle solamente la tarjeta amarilla. Sobre el final de la etapa inicial, Racing tuvo una gran ocasión de golpear primero por medio de Almendra, pero la definición de volea del mediocampista no tuvo éxito y el balón se fue desviado.

A pesar de tener varias ocasiones muy claras, el 'Rojo' no pudo romper el cero y se fue con un empate del Cilindro.

En el complemento, Independiente comenzó en mejores condiciones y generó dos ocasiones peligrosas para convertir el primer gol de la partida: un tiro de Montiel fue despejado por Gastón Martirena en la línea y, segundos después, el chileno Luciano Cabral definía con gran categoría para vencer a Cambeses y abrir el marcador, pero el gol fue invalidado por offside previo.

Sobre el final del encuentro, Pablo Galdames tuvo en sus pies la ocasión más clara para ganar el encuentro. El mediocampista chileno, quien ingresó en lugar de su compatriota Felipe Loyola, quedó mano a mano con el guardameta de la 'Academia' y no pudo transformar el contragolpe en gol.