River vs. Riestra por el Torneo Clausura: hora, TV en vivo y streaming online

River vs Riestra por el Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

River Plate buscará reponerse de su reciente eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras, cuando reciba a Deportivo Riestra este domingo en el Monumental, en un duelo que promete ser clave para la definición de la Zona B del Torneo Clausura del fútbol argentino. Los dirigidos por Marcelo Gallardo enfrentarán nada menos que al actual líder de su zona, en un contexto donde el Millonario necesita recuperar la confianza de su hinchada tras la dolorosa eliminación continental, pensando ya en el próximo desafío ante Racing por la Copa Argentina.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River Plate y Deportivo Riestra, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River Plate y Deportivo Riestra?

El partido entre River y Riestra por el Torneo Clausura se jugará este domingo 28 de septiembre de 2025, a partir de las 18 horas de Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y estará bajo la dirección del árbitro Pablo Echavarría. En tanto, el streaming online irá por Disney+, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

El conjunto de Núñez llega a este compromiso tras la eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras, tanto en la ida como en la vuelta, lo que significó un duro golpe para las aspiraciones continentales del equipo de Marcelo Gallardo. Además, River viene de caer ante Atlético Tucumán en la fecha pasada del torneo local, resultado que complicó su posición en la Zona B y aumentó la presión sobre el plantel.

Teniendo en cuenta la acumulación de partidos y la proximidad del duelo clave ante Racing por Copa Argentina del próximo jueves en Rosario, Gallardo planea realizar un mix entre titulares y suplentes para dosificar esfuerzos. El técnico se ve obligado a manejar con cuidado a sus principales figuras, por lo que jugadores como Gonzalo Montiel y Marcos Acuña podrían descansar para darle lugar a Fabricio Bustos y Milton Casco, respectivamente.

En el plano deportivo, River se ubica en el segundo puesto de la Zona B del Torneo Clausura, a apenas un punto del líder Deportivo Riestra. Sin embargo, el Millonario mantiene su condición de puntero en la tabla anual, con ventaja sobre Rosario Central y Boca Juniors, lo que le permite mantener vivas sus chances de conseguir un lugar en la próxima Copa Libertadores.

Por su parte, Riestra llega a este encuentro como la gran revelación del torneo, habiendo pasado de luchar por el descenso a convertirse en el líder de la Zona B en un puñado de partidos. El equipo dirigido por Gustavo Benítez atraviesa un momento extraordinario, con cuatro victorias consecutivas que incluyen triunfos importantes como el 1-0 ante Talleres en Córdoba y la goleada 3-0 a Sarmiento en casa.

El Malevo ostenta además una impresionante racha de 25 partidos oficiales invicto como local en el Estadio Guillermo Laza, estadística que se ve reforzada por recientes victorias en condición de local ante Central Córdoba (2-0) y Gimnasia (1-0). Esta fortaleza en casa será un factor clave que el equipo de Gustavo Benítez intentará trasladar al Monumental para dar el batacazo ante uno de los grandes del fútbol argentino.

Formaciones probables de River y Riestra

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín De la Cuesta, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera.

Gallardo deberá resolver varios inconvenientes para este encuentro, principalmente en el mediocampo. Juan Carlos Portillo salió lesionado en Brasil por un traumatismo en la cresta ilíaca, mientras que su reemplazante natural, Enzo Pérez, sufrió un duro corte en su rodilla izquierda que le requirió siete puntos de sutura. Ambos están descartados para el domingo.

Una de las principales alternativas es que Kevin Castaño ocupe el centro de la mitad de cancha, aunque ese no sea su puesto natural. El colombiano mostró altibajos en los últimos partidos, pero ante estas ausencias su presencia está casi garantizada. Si no es como volante central, ese lugar podría ser para el juvenil Agustín De la Cuesta, quien debutó en Primera División la fecha pasada ante Atlético Tucumán. En la defensa, podría salir Lautaro Rivero para darle lugar a Paulo Díaz, quien haría dupla con Lucas Martínez Quarta.

Por el lado de Riestra, Gustavo Benítez apostaría por mantener el mismo equipo que derrotó a Gimnasia en condición de local en la última fecha. El técnico del Malevo no tiene lesionados de consideración y planea sostener la línea de cinco defensores que tan buenos resultados le ha dado en las últimas presentaciones.

El esquema de Riestra incluiría a Nicolás Sansotre como carrilero derecho y Pedro Ramírez como carrilero izquierdo, mientras que los tres volantes en el mediocampo continuarían siendo Milton Céliz, Pablo Monje y Antony Alonso. La dupla de ataque estaría conformada por Jonathan Herrera y Alexander Díaz, quienes han sido fundamentales en la buena racha del equipo.

River vs. Riestra: ficha técnica