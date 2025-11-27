Tiene solo 22 habitantes y kilómetros de playas vírgenes: el pueblo perfecto para el verano 2026

Buenos Aires tiene una gran cantidad de destinos para vacacionar este verano 2026. Sin embargo, uno se destaca por sus playas vírgenes y gran tranquilidad: Arenas Verdes. Se trata de un pequeño pueblo de la Costa Atlántica que tiene solo 22 habitantes permanentes y que queda a solo horas de la Ciudad.

Arenas Verdes: el destino perfecto para pasar el verano 2026

Ubicado en el partido de Lobería, el pueblo costero se caracteriza por ofrecer un ambiente calmo y perfecto para quienes buscan desconectarse de la gran ciudad en destinos playeros más solitarios y sin tener que hacer viajes muy largos.

Sus kilómetros de playas vírgenes, médanos amplios y zonas de bosques invitan a pasar los días de calor. Además, cuenta con una Reserva Natural a un sector costero de gran valor ecológico y educativo en la que se puede hacer avistaje de aves y trekking.

Además de ser tranquilo, es un lugar ideal para las personas que disfrutan de hacer actividades al aire libre o deportes de agua. Es habitual que los surfers se acerquen a desafiar olas, pero entre las disciplinas más populares se puede realizar kayak, windsurf, navegación a vela y skysurf, mientras que los médanos se prestan para sandboard. Además, algunos visitantes deciden hacer travesías en 4x4 o mountain bike.

A pesar de ser un destino pequeño, posee diferentes tipos de alojamiento desde hosterías, cabañas y hasta campings. También cuenta con una proveeduría, restaurantes frente al mar, balnearios con alojamiento, alquiler de sombrillas y guardavidas durante la temporada de verano para poder ingresar al mar de manera segura. un Paisaje Protegido de Interés Provincial.

¿Cómo llegar a Arenas Verdes?

Llegar a Arenas Verdes desde Buenos Aires puede llevar alrededor de cinco horas. El viaje es el siguiente: