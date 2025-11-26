Tiene sólo 50 habitantes y es ideal para el avistaje de aves: el pueblo que es ideal para conocer en el verano 2026

Se acerca el verano 2026 y muchos argentinos ya se encuentran planificando sus vacaciones.En los últimos años, la tendencia indica que las personas, ya sea solas, con amigos o en familia, prefieren estadías más cortas, pero aprovechando los feriados durante el año. Las vacaciones de 15 o 20 días cada vez están más lejos del bolsillo de los argentinos.

Por eso, los destinos que combinan naturaleza y que también sean económicos son de los más elegidos, aunque no todos tienen la misma difusión. La provincia de Formosa, por ejemplo, es un gran sitio para relajarse y disfrutar de la flora y la fauna autóctona.

“Bañado La Estrella” es de los lugares más bellísimos de la Argentina y una de las siete maravillas naturales del país. Se encuentra en esta provincia del norte y tiene tan solo 50 habitantes, ideal para desconectarse del ruido de la ciudad, al menos por unos días.

Cómo es “Bañado La Estrella”, el pueblo ideal para visitar en el verano 2026

“El Bañado La estrella” es el segundo humedal más grande de toda la Argentina y se encuentra en la localidad de Las Lomitas, a 299 kilómetros de la ciudad de Formosa.

Se accede por la Ruta Nacional 81 y la provincial 32. Tiene una extensión de 400 mil hectáreas y se ubica sobre la línea del Trópico de Capricornio.

Entre las particularidades que posee el Bañado está su increíble paisaje que cambia dependiendo la época del año que se visite.

Por otra parte, las aves que sobrevuelan y habitan la zona también conforman otro de sus atractivos. Se trata de una de las áreas de conservación de aves más importantes de todo el país. Los turistas suelen visitar el bañado para el avistaje de aves enormes y sacar fotografías.

También la fauna ocupa un lugar importante aquí. Los “champales”, árboles secos dispuestos en el humedal cubiertos de enredaderas, son de los más llamativos. Los amaneceres y los atardeceres, a su vez, son postales que muchos visitantes no quieren perderse.

En el bañado se pueden realizar diversas actividades como navegación, trekking, caminatas guiadas, safaris fotográficos y visitar comunidades aborígenes y entrar en contacto con su lengua y costumbres.