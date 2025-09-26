Nardoni no es el único: la otra baja de Racing ante Independiente

Los lesionados en Racing que no juegan ante Independiente

Después de la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores, Racing recibió una noticia que genera varios problemas y que dificulta armar un once titular de gala ante Independiente en el clásico. Esto es producto de que no podrá contar con Juan Ignacio Nardoni, pero no es el único que presenta dificultades para moverse con normalidad en el campo de juego.

Al volante central lo tuvieron que sacar de la revancha ante Vélez a los 24 minutos del primer tiempo después de que sintiera un pinchazo, que con el correr de las horas se transformó en una lesión muscular en el bíceps femoral derecho. En simple palabras, se trata de un desgarro y que demanda un lapso de recuperación de tres semanas, pero pueden ser cuatro para que no hay riesgo alguno. Una noticia que lo aleja del clásico contra el "Rojo" y los cuartos de final de la Copa Argentina frente a River.

Sin embargo, no es el único porque Matías Zaracho sintió una serie de dolencias en el entrenamiento del jueves y no pudo moverse a la par de sus compañeros. La determinación de los médicos fue que frene, que descanse y que este viernes se someterá a varios estudios que permitan detectar cuál es el origen del problema. Los resultados permitirán saber si Racing suma una nueva baja de cara al partido del próximo domingo.

Lo particular es que el volante culminó el encuentro frente a Vélez en óptimas condiciones y los problemas musculares aparecieron después de un día de descanso. Algunos comentarios apuntan a la presencia de un desgarro, sin embargo Gustavo Costas tomó la decisión de esperar y luego determinar si lo deja afuera de la lista de concentrados.

Llega entre algodones

Otro jugador que se encuentra en observación de cara al partido ante Independiente es Santiago Solari que logró afrontar la serie contra Vélez con un pequeño desgarro en la zona del cuádriceps. Por lo general, este tipo de dolencias demandan dos semanas de trabajos diferenciados y una más a modo aclimatación en lo deportivo. Sin embargo, el delantero estuvo presente en lo que fue la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores.

"Tiene algo genético que lo hace recuperarse más rápido de las lesiones", expresaron desde el medio partidario Racing del Alma. Aunque su presencia dentro del clásico ante Independiente se encuentra en duda. Esto es producto de que arriesgarlo de nuevo podría generar que el pequeño dolor crezca en intensidad y que se transforme en algo peor.

Por lo tanto, se estima que Gustavo Costas tendrá una charla con el cuerpo médico en dónde buscará saber de primera mano qué tan desaconsejable es que tenga minutos en la tarde del próximo domingo. En caso de que la respuesta sea negativa, lo más probable es que Santiago Solari descanse y recién pueda tener acción en el partido ante River en la provincia de Santa Fe.