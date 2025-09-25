Gustavo Quinteros busca romper una racha negra en Independiente vs. Racing

Quinteros debuta en Independiente ante Racing

El primer desafío que Gustavo Quinteros tiene como entrenador de Independiente es afrontar el clásico de Avellaneda, contra un Racing que viene de clasificarse a la semifinal de la Copa Libertadores 2025, además de que está señalado como uno de los grandes candidatos a conquistarla. Aunque no es el único problema a resolver por parte del DT, ya que necesita ganar para ponerle fin a un récord negativo en el "Rojo".

Cualquier otro entrenador hubiese preferido comenzar antes o esperar un tiempo prudencial para realizar su presentación al mando de un equipo tan importante como es el de Avellaneda. "Jugar el clásico puede ser para el jugador una oportunidad enorme para empezar a revertir una situación adversa desde lo metal. Vamos a tener que tener charlas individuales y grupales para poder darle al jugador la confianza lo antes posible y poner a Independiente en el lugar que tiene que estar", expresó hace unos días.

Un debut que esconde una racha bastante particular, porque Independiente lleva ocho partidos sin triunfos en el debut de un DT. Se trata de un récord negativo que se registró en el Apertura 1990, Apertura 1995 e Inicial 2012. Por lo tanto, la victoria ante Racing en el marco de la décima fecha no sólo es necesaria para que el ciclo de Quinteros arranque de la mejor manera, sino también para evitar que se profundice una marca que quedará grabada en la historia del club.

"Independiente tiene jugadores con características que me gustan, que se adaptan a la metodología de trabajo que hace años sostengo, pero para que eso funcione necesitamos tiempo de trabajo y la confianza en los jugadores. Ojalá que desde el día domingo podamos plasmar nuestra idea, vamos a pedirle lo básico a los jugadores", agregó. El "Rojo" se encuentra fuera de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, ya que se ubica último en su zona con tan solo cuatro unidades.

Hay que recordar que la CONMEBOL castigó a Independiente con la eliminación de la vigente Copa Sudamericana y una multa económica. Aquellos rumores que hablaban de una imposibilidad de sumar presentaciones en ediciones futuras quedaron totalmente al margen y el equipo podrá clasificarse siempre y cuando haga los méritos deportivos necesarios.

Los técnicos de Independiente que debutaron ante Racing

Las estadísticas hablan de que cuatro entrenadores tuvieron la chance de realizar su presentación en el clásico de Avellaneda y el saldo que se registra es bastante favorable, debido a que sólo es posible encontrar una derrota. Esta fue protagonizada por la dupla técnica de Vicente De la Mata y Mario Imbellone, que perdieron por 2-0 en el Cilindro.

Luego, Adolfo Pedernera y Ricardo Zielinski pasaron por el mismo desafío pero no pudieron pasar del empate en el marcador. El único que hizo su debut en el "Rojo" con una victoria en el clásico de Avellaneda fue Antonio "Turco" Mohamed, que estrenó su cargo el 10 de octubre del 2010 con un 1-0 gracias al tanto de cabeza de Javier Báez como local.