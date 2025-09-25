Chau River: los 7 jugadores que se irían en 2026 tras la eliminación en la Copa Libertadores

River: los 7 jugadores que se irían en 2026 tras la eliminación en la Libertadores

River Plate perdió contra Palmeiras en Brasil y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 en los cuartos de final, razón por la que en el "Millonario" ya comenzaron a preguntarse por el futuro del equipo que dirige Marcelo Gallardo. Si bien todavía restan meses para que finalice el año y los de Núñez todavía tienen que jugar tanto la Copa Argentina como el Torneo Clausura, lo cierto es que hay -al menos- siete jugadores que no continuarían en el 2026. Algunos de ellos llevan varias temporadas en el club y otros no llegaron hace tanto tiempo.

Entre los candidatos a salir de la institución después del 31 de diciembre hay cuatro "héroes de Madrid", un futbolista al que se le termina el contrato y otros dos que son muy cuestionados por la hinchada. Mientras tanto, por ahora no hay indicios de posibles refuerzos para ocupar los puestos de los que se irían, pero todo dependerá también de la continuidad del DT, de la que aún tampoco hay certezas si no gana los dos certámenes en los que aún sigue con vida. Lo que sí es cierto es que sí habrá "limpieza" en cuanto al plantel del "Muñeco".

Los 7 jugadores que se irían de River en 2026

Paulo Díaz

El defensor chileno que llegó al "Millonario" en 2019 fue importante tanto para Gallardo como para Martín Demichelis, pero también cometió varios errores en partidos clave que derivaron en críticas por parte de los hinchas. Su contrato se extiende hasta el 31 de diciembre del 2027, pero que también haya perdido el lugar por lesiones o bajos rendimientos puede influir en su futuro en la institución.

Federico Gattoni

El zaguero con pasado en San Lorenzo y Sevilla volverá al mencionado club español cuando termine el año, por lo que definitivamente no continuará en River, donde sólo disputó 7 partidos desde su arribo de la mano de Demichelis. El "Muñeco" lo tuvo en cuenta muy poco, casi no sumó minutos en cancha y no aparece entre los convocados desde el mes de mayo pasado.

Milton Casco

El defensor de 37 años también dejaría el club a fin de año junto a sus compañeros y mencionados "héroes de Madrid". Después de varias temporadas en el "Millonario", el lateral perdió el puesto como titular que hoy ocupa Marcos Acuña y todo indica que dejaría la institución una vez culminado el 2025.

Enzo Pérez

El experimentado volante campeón de todo con River es uno de los candidatos a dejar el club una vez que termina el año: es que su vínculo expira también a fines del 2025. A sus 39 años, todo indica que el mendocino dejaría Núñez, aunque su futuro después del "Millonario" es una verdadera incógnita. Más allá de que es un referente y habitual titular, tampoco es certero que renovará con la institución porque bajó considerablemente su rendimiento.

Ignacio "Nacho" Fernández

El volante ofensivo con pasado en Gimnasia y Esgrima La Plata es otro de los futbolistas que terminan su vínculo con River el 31 de diciembre del 2025. Todavía no hay certezas con respecto a dónde se iría tras su segundo ciclo en Núñez, pero existe la chance de que regrese al "Lobo" platense.

Gonzalo "Pity" Martínez

Complicado por las lesiones, el volante autor de goles importantes en la Copa Libertadores 2018 y uno de los últimos referentes que queda de aquel equipo también se iría. A los 32 años, hay chances de que el exhombre de Huracán no renueve a fines del 2025 cuando finalice el contrato. Fin de ciclo para el talentoso zurdo.

Miguel Borja

Miguel Borja es uno de los jugadores que no seguiría en River en 2026

El delantero colombiano, que lleva 61 goles en más de 150 partidos en el club pero es muy cuestionado, perdió su lugar en la delantera titular y quedó relegado al banco de suplentes, más aún después del arribo de Maximiliano Salas. A su vez, están por delante suyo tanto Facundo Colidio como Sebastián Driussi, por lo que su salida podría ser un hecho. Cabe destacar que ya recibió ofertas en el último mercado de pases, que no llegaron a buen puerto, y su vínculo con River culmina a finales del 2025.