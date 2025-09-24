Cuántos equipos dirigió Marcelo Gallardo: la carrera y títulos como DT

Marcelo Gallardo como entrenador de River.

Marcelo Gallardo es un símbolo en la vida de River. Como entrenador logró títullos e hitos impensados por muchos hinchas del conjunto de Núñez, con la que construyó un proceso que quedó en la historia grande del fútbol argentino. La mirada histórica sobre el "Millonario" hasta antes de la llegada de este entrenador era la de un equipo que en el plano local era imbatible pero internacionalmente no daba la talla de lo que se esperaba. Y eso se reflejaba en la estadísticas: contaba solo con cinco títulos internacionales.

Hay que tener en cuenta este concepto cuando se lee el ciclo Gallardo en números con River, donde como campeonatos más importantes se destacan la Copa Libertadores de 2015 y la de 2018, con el agregado de que lo logró venciendo en la final a su clásico rival Boca Juniors. Y a lo largo de su trayectoria hasta el momento dirigió a varios equipos, pero pasó la mayor parte en el club de la banda roja, donde marcó un antes y un después.

Cuántos equipos dirigió Marcelo Gallardo

A lo largo de su carrera, Marcelo Gallardo dirigió tres equipos: Nacional de Montevideo, River Plate y Al Ittihad de Arabia Saudita.

Como entrenador, fue campeón en primera instancia de la liga uruguaya con el "Bolso", lo que permitió que River pose sus ojos en él para ser sucesor de Ramón Díaz a mediados de 2014. Allí comenzaría un ciclo ganador que comenzó con la Copa Sudamericana 2014, con grandes momentos y otros de crisis. En 2024, arrancó su segundo ciclo en el conjunto "Millonario". El primero finalizó en 2022 y en la temporada 2023/2024 dirigió a Al Ittihad, que fue el equipo al que después renunció.

Marcelo Gallardo junto a Matías Biscay en Al Ittihad

En cuanto a su paso po Arabia Saudita, el 15 de noviembre de 2023, se confirmó su fichaje como entrenador del Al-Ittihad de la Liga Profesional Saudí. ​Después de una derrota ante Al-Ettifaq por 5-0, que los dejó sin posibilidades de clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones de la AFC y sumado a los malos resultados, fue despedido el 13 de mayo de 2024. Sin embargo, pasó a dirigir los tres partidos restantes de la temporada, antes de dejar su cargo el 2 de julio de 2024.

Títulos de Marcelo Gallardo como entrenador

Con Nacional de Montevideo:

Campeonato uruguayo 2011/2012

Con River Plate: