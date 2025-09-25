Marcos Acuña y Vítor Roque tuvieron un picante cruce en River vs. Palmeiras

El fuerte cruce entre Marcos Acuña y el banco de suplentes del Palmeiras.

El duelo entre River Plate y Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 comenzó a levantar temperatura tras el gol del conjunto local. Después de una falta sobre Marcos Acuña, el lateral izquierdo protagonizó un picante cruce con Vítor Roque: el delantero brasileño, autor del tanto del 'Verdao', alejó la pelota y el futbolista de la Selección Argentina lo empujó, acción que le valió la amarilla. Luego, el banco de suplentes del cuadro paulista se abalanzó sobre él, provocando un tumulto entre los jugadores de ambos equipos.

