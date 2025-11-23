La marca Tommy Hilfiger abre su primera tienda en Córdoba y refuerza la llegada de otras firmas globales.

Tommy Hilfiger concretó su llegada oficial a Córdoba con la apertura de su primer local en el Nuevocentro Shopping, una de las plazas de consumo más importantes de la ciudad y la provincia. La marca eligió este centro comercial por su ocupación plena y el alto flujo de visitantes, posicionándolo como un punto estratégico para atraer tanto al público local como al del interior.

El nuevo espacio, que ocupa 110 metros cuadrados, fue diseñado bajo un modelo de “experiencia inmersiva” que la firma utiliza en sus principales mercados internacionales. Este formato incluye un mobiliario cuidadosamente seleccionado, materiales que reflejan la identidad Hilfiger y un sistema de iluminación pensado para resaltar las texturas y acompañar el recorrido por las colecciones para hombres, mujeres y accesorios.

Precios del nuevo Tommy Hilfiger de Córdoba

En esta primera etapa, la tienda propone precios que se consideran competitivos dentro del segmento premium: remeras básicas desde $60.000, chombas y camisas alrededor de $150.000, jeans cerca de $220.000, camperas masculinas que alcanzan los $420.000 y packs de tres boxers o slips a $82.500. La marca apunta a captar a quienes buscan productos internacionales pero con valores acordes al mercado local.

La presentación de Tommy Hilfiger en Córdoba tuvo un anticipo exitoso durante el desfile anual de Nuevocentro, donde la marca cerró el evento y generó buenas expectativas para la temporada primavera-verano y la época de fiestas, momentos clave para el sector de indumentaria. A nivel corporativo, esta apertura forma parte de una estrategia de expansión de la licencia en Argentina, que ya cuenta con tiendas en Buenos Aires y otras ciudades importantes.

La firma internacional Tommy Hilfiger inauguró un local con concepto de experiencia inmersiva en Córdoba (Imagen ilustrativa).

Para el shopping, la llegada de Tommy Hilfiger no es aislada, sino que se suma a una política comercial que en los últimos meses incorporó marcas como Nike, Sony, MacStation, Billabong, Paruolo, Caro Cuore y Atelier, además de ampliar la oferta gastronómica con Tostado. Antes de finalizar el año, Nuevocentro espera recibir nuevos desembarcos significativos, entre ellos Bolivia, Ay Not Dead, Calvin Klein y la cadena internacional KFC, que abrirá sus puertas en la primera quincena de diciembre.