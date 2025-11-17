Una importante fábrica de aviones paralizada en medio de la crisis.

Una histórica fábrica de aviones atraviesa un difícil momento en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei y más de 800 trabajadores están en vilo por su futuro. Le hicieron un fuerte reclamo al presidente por esta situación.

Desde hace meses que la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) está en crisis con atrasos en los pagos a proveedores, suspensiones de trabajadores en la planta de Córdoba y una parálisis productiva.

La Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC) manifestó su "preocupación por la falta de solución en la problemática" y alertó una posible "la desaparición de la industria nacional de diseño y producción de aeronaves" si el gobierno de Javier Milei no reactiva los proyectos.

Desde la entidad señalaron que esto provoca un fuerte impacto sobre un entramado de más de 30 pequeñas y medianas empresas proveedoras, en su mayoría cordobesas, que emplean alrededor de 800 trabajadores.

"Estas empresas se encuentran en total incertidumbre por falta de pagos, suspensiones de personal y, lo más grave, sin respuesta a esta problemática por parte de las autoridades competentes”, señala el comunicado de la CIMCC.

También allí remarcan que desde septiembre que vienen reclamando por esta situación, pero que no hay evolución o cambio alguno en la planta y que con el pasar de los días la situación empeora más para la fábrica, sus trabajadores y el resto de la economía local.

En ese sentido, detallaron además que la empresa corre riesgo de perder un pedido de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) por 24 aeronaves en un desarrollo compartido.

Remarcan que este es un proyecto muy importante que si se concreta implicaría una actualización del avión Pampa-MX, ventas externas y generación de divisas.

“La falta de acción anuncia, sin lugar a dudas, la desaparición de la industria nacional de diseño y producción de aeronaves. Con ello se perderían capacidades tecnológicas, recursos humanos calificados y procesos de ingeniería de alto valor agregado conquistados y desarrollados en su red de proveedores”, agregaron desde la Cámara.

Fadea atraviesa más de medio año de conflicto

Por su parte, la Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial (Carae) emitió otro comunicado similar en el que enfatiza que "la situación de Fadea repercute de manera directa en toda la cadena de valor aeronáutica nacional". "No se trata solo de una empresa estatal: es el núcleo de un ecosistema tecnológico que hoy está en riesgo de desintegración", agregan.

Esta situación en la fábrica de aviones comenzó a hacerse visible en mayo, cuando la empresa cerró sus puertas por 72 horas, seguido de suspensión de trabajadores por falta de ingresos. Además, se estima que Fadea arrastra deudas con proveedores por más de 6 meses.