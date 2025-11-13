Una importante avícola cerró sus puertas.

En medio de conflictos por atrasos en los salarios, una importantísima avícola cerrará una de sus plantas, generando más incertidumbre entre los empleados. Esto se volvió moneda corriente por la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

La planta que cerrará será la del frigorífico Super, propiedad de granja avícola Granja Tres Arroyos, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Previo a esta noticia, los trabajadores mantenían asambleas por falta de pago.

El secretario general del Sindicato de la Carne, Sergio Vereda, informó al medio Elonce, que en las próximas horas los empleados serán oficialmente notificados sobre las nuevas disposiciones.

En ese sentido, adelantó que los trabajadores pasarán a cumplir sus funciones en la planta La China de la misma empresa, donde Granja Tres Arroyos unificará las tareas.

Los trabajadores reclaman por las deudas salariales

Mientras la empresa comunicaba la decisión de cerrar la planta, los trabajadores de frigorífico Super S.A estaban en pleno reclamo por las deudas salariales que mantiene la firma.

“Estamos preocupados por la falta de pago de la empresa Super S.A. de Granja Tres Arroyos”, expresó el dirigente sindical quien también marcó que "los trabajadores realizaron una asamblea de una hora en la mañana esperando novedades, porque solamente se ha cobrado el 20 por ciento de la quincena", por lo cual muchos no pudieron pagar las diferentes cuentas.

"No tenemos respuestas efectivas de la empresa sobre cuándo va a terminar de pagar la quincena, por eso se decidió estar en asamblea permanente", insistió y aseguró que, pese al malestar, buscaban mantener el diálogo.

En cuanto al futuro de los trabajadores, el traslado de personal a la planta La China se concretaría el próximo lunes. Allí los trabajadores serían incorporados para continuar sus tareas dentro del mismo grupo empresarial. Sin embargo, aún no hay precisiones sobre cómo acoplarán las dos plantas y cuándo se pagará el salario adeudado a los trabajadores de la planta de Super.

Cabe señalar que pese a ser una de las grandes empresas del sector, Granja Tres Arroyos viene con una importante crisis en el último año y medio con cierre de plantas, despidos y hasta una presentación de Procedimiento Preventivo de Crisis para poder reducir su personal y acortar horas en distintas fábricas.

De hecho, en La China, hubo varios despidos y entre las distintas plantas que tiene a lo largo del país hubo cerca de 80 desvinculaciones y reclamos por la falta del pago de las indemnizaciones.