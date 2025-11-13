Milei viaja a Corrientes para hablar en el Club de la Libertad

Tras su gira por Estados Unidos y las juras de sus nuevos funcionarios, el presidente Javier Milei visitará este jueves la provincia de Corrientes para dar un discurso en una fundación llamada Club de la Libertad. El líder libertario, que estará acompañado de la secretaria General, Karina Milei, y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará a las 19 un discurso denominado "Los desafíos del crecimiento económico". En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibirá en Casa Risada a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, para seguir negociando apoyos a la reforma laboral y tributaria. Además, el ministro de Economía, Luis Caputo, disertará en la 31ª Conferencia Industrial que realizará la Unión Industrial Argentina (UIA).