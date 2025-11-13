Tras su gira por Estados Unidos y las juras de sus nuevos funcionarios, el presidente Javier Milei visitará este jueves la provincia de Corrientes para dar un discurso en una fundación llamada Club de la Libertad. El líder libertario, que estará acompañado de la secretaria General, Karina Milei, y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará a las 19 un discurso denominado "Los desafíos del crecimiento económico". En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibirá en Casa Risada a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, para seguir negociando apoyos a la reforma laboral y tributaria. Además, el ministro de Economía, Luis Caputo, disertará en la 31ª Conferencia Industrial que realizará la Unión Industrial Argentina (UIA).
Milei viaja a Corrientes para hablar en el Club de la Libertad
Mientras el Presidente prepara el discurso que dará en esta fundación correntina, Diego Santilli recibirá gobernadores en Casa Rosada y Luis Caputo participará de una nuevo congreso de la UIA.
Con Milei, el 90% de los trabajadores informales gana menos de 3 salarios mínimos
El ajuste y la desregulación empujaron a más argentinos a generar su propio sustento. En dos años, creció 55% la población con ingresos por debajo de tres salarios mínimos en el sector informal. La precariedad crece como saldo del experimento libertario.
La promesa de libertad económica dejó, dos años después, un país donde millones trabajan más pero para ganar menos. Según un nuevo informe del centro CITRA, al menos cuatro de cada diez personas activas se desempeñan hoy en actividades informales o autogestionadas, y nueve de cada diez de ellas perciben ingresos inferiores a tres salarios mínimos.
La falta de un "esqueleto" en el peronismo aparece como causa de una elección victoriosa para el oficialismo que, luego de los comicios, mantiene su plan. Por su parte, los trabajadores no experimentan en sus vidas cotidianas esa euforia que transmiten los medios de comunicación.
El gobierno fue exitoso en las elecciones de medio término porque logró asociar a la oposición con el caos económico, pero también porque en el camino consiguió mantener el dólar controlado gracias al sostenimiento del endeudamiento y la intervención estadounidense.
Bessent le mintió a los votantes en EE.UU.: prestarle a Argentina fue un mal negocio
El salvataje de Estados Unidos se reconvirtió en un crédito a tasa nominal de 4% anual, menor a la que obtendría por una colocación a plazo fijo o simplemente comprando sus propios bonos. Una inversión de alto riesgo y bajo retorno. El Tesoro argentino compró por primera vez en el mercado en las últimas ruedas.
La estabilidad no alcanza. Los salarios públicos y privados pierden contra la inflación.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, no fue del todo genuino con los votantes de Estados Unidos al asegurar que obtuvo una ganancia con los dólares que destinó al salvataje de la administración de Javier Milei: la renta después de opacas operaciones financieras es de 4% de Tasa Nominal Anual, menos de lo que rinde un bono del Tesoro de Estados Unidos a 30 años.
La UIA busca hacer migas con el Gobierno y ratificar sus reclamos frente a la recesión
En su encuentro anual de este jueves, los industriales volverán a plantear una serie de propuestas para revitalizar el sector más castigado por las políticas aperturistas del gobierno de Javier Milei.
Los popes fabriles buscarán este jueves la foto con el “equipo ganador”. Con la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas, las críticas –algunas veladas y otras explícitas—quedaron en segundo plano y ahora es tiempo de hacer migas con el Ejecutivo, quien le promete avanzar con las reformas estructurales que los empresarios tanto ansías para modificar el reparto de la torta. Será en la 31 Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) que convoca a referentes empresariales, políticos y académicos. Del Gobierno solo aseguró su presencia el ministro de Economía, Luis Caputo. Bajó el lema “El futuro se produce hoy”, los industriales volverán a plantear una serie de propuestas para revitalizar el sector más castigado por las políticas aperturistas del gobierno de Javier Milei.
Santilli evita a Macri, mientras Bullrich culpa a Caputo por el Renaper
El ministro de Interior toma distancia. Los Milei miran. Además, podrían traspasarle la Secretaría de Transporte que quería Macri para Dietrich. Sigue las internas en el Gobierno por el vaciamiento al Ministerio del Colorado.
Diego Santilli debutó en la mesa política que armaron los Milei ya formalizado como ministro de Interior. Como contracara, faltó a la reunión que armaron los Macri junto a dirigentes del PRO. En cambio, fue su amigo, Cristian Ritondo.
Se disparó la inflación de alimentos en noviembre: fuerte impacto de la carne
El relevamiento de Eco Go marcó un aumento del 1,1% en alimentos y bebidas en la primera semana de noviembre, con una inflación proyectada del 2,5%.
Los alimentos y bebidas se dispararon más de 1% en la primera semana de noviembre y la proyección mensual de la inflación estimada por la consultora Eco Go indica que el avance llegaría al 2,5%, marcando una clara aceleración de la curva de precios. Las carnes y las frutas encabezaron los incrementos de la semana y preocupa el arrastre hacia diciembre.
Unicef: tres de cada 10 hogares con niños no alcanzan a cubrir sus gastos
Cuatro de cada 10 hogares tuvieron que dejar de pagar algún servicio, y un 16% presenta dificultades con el pago de las tarjetas de crédito, según el último informe de la agencia de la ONU para la niñez.
El 31% de los hogares con niñas, niños y adolescentes de Argentina tiene ingresos mensuales que no alcanzan para cubrir sus gastos corrientes. De acuerdo con una nueva encuesta de Unicef Argentina, el endeudamiento de las familias es uno de los problemas sociales que más aquejan al país.