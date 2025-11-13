El Gobierno de Javier Milei anunció un nuevo índice combinado para calcular los haberes iniciales de los jubilados que terminen su actividad laboral a partir de diciembre de 2025. La medida, oficializada por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), cambia el sistema de actualización de ingresos para quienes pidan su beneficio previsional desde el 1 de diciembre del corriente año.

Cómo es el nuevo cálculo de movilidad para los aumentos en jubilaciones de ANSES

La nueva fórmula para calcular las jubilaciones fusiona dos indicadores del sistema previsional. Por un lado, incorpora el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que refleja la evolución de los salarios registrados en el país. Por el otro, incluye el índice de movilidad previsto en el artículo 5 de la Ley 27.260 y sus modificatorias, que actualiza los haberes por medio del IPC, de manera mensual.

La ANSES publicó el índice combinado como anexo de la resolución 29/2025. Como ejemplo, en septiembre de 2025 las jubilaciones hubieran subido un 7,67% y habrían acumulado un alza de 36,55% en lo que va del año.

La actualización trimestral del índice fue establecida originalmente por el artículo 4 de la Ley 27.609, que sustituyó el artículo 2 de la Ley 26.417. La medida aplica para trabajadores que finalicen su actividad laboral desde el 30 de noviembre o soliciten su beneficio previsional a partir del 1 de diciembre de 2025.

El nuevo mecanismo fue reglamentado mediante el Decreto 104/2021, el cual fijó que la Secretaría de Seguridad Social debe elaborar y publicar trimestralmente el índice combinado, junto con la metodología utilizada para su confección.

Aumento a jubilados en diciembre

Tras darse a conocer el índice de inflación de octubre, se puede confirmar el aumento que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorgará a las jubilaciones, pensiones y asignaciones en diciembre de 2025. Según lo establece la fórmula de movilidad vigente, ajustada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los haberes tendrán un aumento del 2,3%, en línea con la evolución del costo de vida.

Así, el haber mínimo pasará en diciembre a ser de $ 340.746,35. Con la suma del bono de $ 70.000, elevaría la jubilación mínima a $ 410.746,35. Además, es importante recordar que los jubilados y pensionados cobrarán el medio aguinaldo en diciembre, lo que sumará otros $170.373.

Por su parte, el haber máximo se ubicará en torno a $ 2.292.900,39. A este número también se sumará el medio aguinaldo, lo que implicará un ingreso adicional equivalente al 50% del haber bruto mensual.

El aumento del 2,3% también regirá sobre las pensiones no contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las asignaciones familiares y universales que paga la Anses. Tras la suba, la PUAM subirá a $ 272.597,08, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez pasarán a $ 238.522,44 aproximadamente. Para el caso de las madres de madres de siete hijos, el monto será igual a la jubilación mínima.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), los beneficiarios cobrarán $ 122.443,89. La Asignación por Embarazo (AUE), por su parte, subirá de $ 115.600 por hijo, de los cuales el 80% se cobra mensualmente y el 20% restante se acumula para el cobro anual una vez presentadas las libretas correspondientes.