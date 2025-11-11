Reintegros ANSES: cómo acceder a los $120.000 mensuales para jubilados

El reintegro es automático cuando usás la tarjeta de débito de tu haber.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), puso en marcha un programa de reintegros que devuelve hasta $120.000 mensuales a jubilados y pensionados. La medida busca mejorar el poder adquisitivo de los adultos mayores sin recurrir a bonos extraordinarios ni aumentos en los haberes previsionales.

¿En qué consiste el beneficio?

El programa "Beneficios Anses" ofrece reintegros automáticos en compras realizadas con la tarjeta de débito donde se cobra la jubilación o pensión. Los montos de devolución dependen del rubro y el comercio donde se realice la compra, pudiendo alcanzar un tope máximo de $120.000 por mes.

El vocero presidencial Manuel Adorni explicó que "el objetivo es acompañar a los jubilados y mejorar su poder adquisitivo sin generar más presión sobre el presupuesto público", destacando que los reintegros son financiados por los propios comercios y entidades bancarias.

¿Cómo acceder a los reintegros?

Para recibir este beneficio no es necesario realizar ningún trámite de inscripción. El sistema funciona automáticamente cuando los jubilados y pensionados realizan sus compras en comercios adheridos utilizando la tarjeta de débito asociada a su cuenta bancaria donde perciben el haber previsional.

Los reintegros se acreditan dentro de las 48 horas posteriores a la compra directamente en la misma cuenta bancaria. El programa alcanza a más de siete millones de beneficiarios en todo el país.

Porcentajes de reintegro por rubros

Los porcentajes de devolución varían según la categoría de los productos:

10% de reintegro en supermercados y farmacias, sin tope por operación

20% de devolución en artículos de perfumería y limpieza

5% adicional para quienes utilicen la aplicación BNA+ del Banco Nación

Adicionalmente, la aplicación BNA+ remunera los saldos diarios al 32% TNA hasta $500.000, lo que representa un beneficio complementario para los usuarios.

Podés conseguir hasta un veinte por ciento en perfumería y limpieza.

Comercios adheridos al programa

El listado completo de comercios participantes está disponible en el sitio oficial de ANSES (www.anses.gob.ar/anses-comercios). Entre los adherentes se encuentran las principales cadenas de supermercados, farmacias y comercios de perfumería e insumos de limpieza de todo el país.

Los acuerdos se realizaron mediante convenios con entidades financieras y cámaras empresarias, garantizando una amplia cobertura geográfica y variedad de opciones para los beneficiarios.

Requisitos para recibir los reintegros

Para acceder a estos reintegros, los jubilados y pensionados deben: