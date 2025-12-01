La actriz francesa Brigitte Bardot pide a sus seguidores que no se preocupen por su salud

FOTO DE ARCHIVO. La actriz francesa Brigitte Bardot acaricia a un perro callejero en un refugio para perros callejeros en el suburbio de París, Francia

La estrella de cine francesa y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot se está recuperando actualmente y quiere tranquilizar a quienes se preocupan por su salud para que no se inquieten, dijo la fundación de Bardot en un comunicado.

La declaración se produce después de que medios de comunicación informaran de que Bardot, de 91 años, fue hospitalizada de nuevo el mes pasado en Toulon, al sur de Francia, tras una estancia anterior en el hospital en octubre para someterse a una operación que su oficina calificó entonces de menor.

"En respuesta a la difusión de información falsa en los últimos días, la señora Brigitte Bardot desea recordar a todo el mundo que se está recuperando, que agradecería que se respetara su intimidad e invita a todo el mundo a calmarse", dice el comunicado.

"La señora Bardot desea tranquilizar a quienes están realmente preocupados por ella. Les envía este mensaje: 'Les envío mi amor a todos ustedes'".

Bardot se hizo mundialmente famosa en los años cincuenta y sesenta por sus interpretaciones de espíritu libre en películas como "Y Dios creó a la mujer". Como cantante, también publicó varios discos en esa época.

Dejó de actuar en los setenta, se trasladó definitivamente a Saint-Tropez, en la Costa Azul, y se dedicó a la causa del bienestar animal a través de una fundación con su nombre.

Con información de Reuters