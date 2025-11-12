Santilli evita a Macri, mientras Bullrich culpa a Santiago Caputo por el Renaper

Diego Santilli debutó en la mesa política que armaron los Milei ya formalizado como ministro de Interior. Como contracara, faltó a la reunión que armaron los Macri junto a dirigentes del PRO. En cambio, fue su amigo, Cristian Ritondo.

Estas decisiones no fueron menores. Javier y sobre todo su hermana Karina Milei miran de reojo la relación de Santilli con Mauricio Macri. Y el PRO ratificó este miércoles que no habrá interbloque en el Congreso con La Libertad Avanza. Además, amenaza con meter un candidato a presidente en 2027 para desafiar al actual mandatario que quiere ser reelecto.

Santilli estuvo junto a Karina, Manuel Adorni, Santiago Caputo, Martín Menem y Patricia Bullrich en la nueva Mesa de los Seis. Es la conformación de la mesa chica política de los Milei para afrontar los meses que siguen de negociaciones para aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral, tributaria y penal.

En medio de la polémica por el vaciamiento al Ministerio de Santilli, que hoy se quedó sin secretarias relevantes, surgió la idea en Casa Rosada de traspasarle Transporte, hoy bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. Esa versión que circula por los pasillos de Balcarce 50 fue tajantemente desmentida desde el entorno del ministro a El Destape: “No quiere transporte ni nada. Está enfocado en lo relevante”.

Transporte era un botín de oro que deseaba Macri para poner a cargo a su socio, Guillermo Dietrich. Hoy el Colo está distanciado de Mauricio. "Ya van a volver a hablar. Diego siempre dice lo mismo: 'Macri en 2023 pidió acompañar a Milei y eso es lo que estamos haciendo", afirmó a El Destape una persona de su entorno.

Sigue la interna por el Renaper

Santilli sigue "pelado" políticamente. Hay promesa de que le devolverán el Registro Nacional de las Personas (Renaper) como había pedido, pero aún no se verificó en el Boletín Oficial. Sigue a cargo del Ministerio de Seguridad.

Patricia Bullrich salió a justificarse y afirmó públicamente que fue un "error", en un mensaje entre líneas para la Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, "Cerebro" según la rebautizó Milei.

Ibarzábal es una persona de plena confianza de Santiago Caputo. La esposa de uno de los mejores amigos del asesor presidencial que entra y sale del despacho Martín Fierro del primero piso de la Casa Rosada que habitan Las Fuerzas del Cielo.

En el entorno de Caputo dejaron en claro que "no fue un error" y que se trató de una orden política que Ibarzábal cumplió. La versión es que avanzaron Karina Milei y Bullrich con el Renaper pero Javier Milei se enteró, se enojó y pidió que se lo quede Santilli. Un bochorno aún no remendado.

El Colo arranca este miércoles su gira federal. Su primer paso será Entre Ríos junto a su gobernador Rogelio Frigerio. Mañana recibe a Gustavo Sáenz (Salta) en la Rosada. El viernes Mendoza con Alfredo Cornejo. Y el sábado Neuquén con Rolando Figueroa. "Toda esta gira y reuniones es de cara a a aprobar el Presupuesto que desde el 2023 no tiene Argentina", aseguraron en su entorno a El Destape.